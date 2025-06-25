絕對打擊士氣！台鐵夜間津貼調高40元 2大工會怒了「違反勞資協商」

台鐵公司董事長鄭光遠25日出席立法院交通委員進行專題報告，並備質詢。（記者塗建榮攝）

2025/06/25 19:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵董事長鄭光遠今天（25日）在立法院備詢時被問到台鐵員工待遇太低，未來將增加夜間津貼和主管津貼，其中夜間津貼將從每晚120元增加到160元；台鐵企業工會、產業工會發表聲明批評，指出違反勞資協商機制，嚴重損害員工權益，僅增加40元絕對是打擊士氣。

台灣鐵路企業工會發表聲明指出，對於台鐵公司資方擅自宣布調整夜間津貼，未經協商，表達最嚴正抗議，此舉無視工會法定代表地位，違反勞資協商機制，嚴重損害員工權益。

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台鐵企業工會表示，資方提出將夜間津貼自120元提高至160元，表面看似提升，實則仍與同業差距懸殊。以鐵路同業為例，其夜間津貼高達475元，顯見台鐵基層長年夜間辛勞，補償仍遠低於合理水準，形同制度性剝削。

台鐵企業工會嚴正警告資方，涉及津貼及薪資等重大勞動條件，應依法與工會協商，若資方持續違背協商原則，工會將依照調整事項要求主管機關調解，堅決捍衛會員尊嚴與基本權益，若協調失敗，相關後續的行動後果「請資方自負」。

台鐵產業工會也發表聲明，之前早已多次提出台鐵夜點費在各軌道業中已是業界最低，比起鄭光遠董事長前東家高鐵低了將近4倍，甚至在去年底發起爭待遇連署，獲3千名鐵路員工響應，當時訴求就是將夜點費提升至一天480元才合理。

台鐵產業工會表示，鄭光遠董事長拋出調升40元，對員工而言絕對是打擊士氣，產工請鄭光遠董事長全面、深刻檢視台鐵待遇，至少以高鐵待遇對比台鐵，合理化薪資待遇，留下員工減少離退誘因，才有改革的本錢。

台鐵產業工會也呼籲台鐵企業工會，待遇調升已露曙光，團結才有出路，同樣向公司抗議調幅不足，台鐵產業工會將會規劃下一步行動，也期待企工共同合作，分進合擊持續向公司爭取夜點費調升，絕對不能只有160元。

台鐵工會訴求是將夜點費從120元提高到480元。（台鐵產業工會提供）

台鐵公司董事長鄭光遠提出提高夜點費，從120元增加到160元，台鐵產業工會和台鐵企業工會都表達抗議。（台鐵產業工會提供）

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