屏東火車站街友與民眾肢體衝突 縣府：將提升見警率

屏東火車站傳出街友與民眾口角衍生肢體衝突事件，縣府及警方人員前往查訪了解。（屏東縣政府提供）

2025/06/25 19:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府近日接獲民眾陳情，至屏東火車站遭街友乞討不成而遭群聚毆打，經縣府派員查訪，此事應為民眾與街友彼此間口角衍生肢體衝突，全案已由鐵路警察局高雄分局屏東派出所受理在案，進入司法程序。

屏東縣政府今天（25日）表示，對於該案相當重視，受理陳情後立即啟動調查，本月（6月）24日晚間至屏東火車站進行街友的查訪關懷，並檢視陳情人於自身媒體平台的相關影片，並無發現街友索取金錢進而打人的資訊，但有陳情人因不當穢言、三字經等言語的爭執而衍生出與街友間的肢體衝突。另經確認，鐵路警察局高雄分局屏東派出所已完成陳情人的筆錄，後續將持續通知相關人員製作筆錄，以還原真相。

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屏東縣府社會處表示，屏東火車站地處交通樞紐，生活資源取得容易，多數街友選擇駐足於此，為重要訪視熱點；因適逢暑假，車站人口出入多元，為提升往來旅客的安全、並防範新冠疫情與防治登革熱，縣府團隊與屏東火車站、鐵路警察局高雄分局屏東派出所自暑假起，將加強清消整潔，預先張貼公告每周的消毒清掃時間，如未收拾的街友個人物品將移至台鐵屏東車站行李房旁放置；另屏縣府警察局屏東分局、鐵路警察局高雄分局屏東派出所也將增加巡邏，提升見警率，讓民眾安全更放心。

屏東縣政府表示，街友議題涉及多重層面，需多單位共同處理，縣府團隊持續與台鐵屏東站攜手合作，以民眾安全為首，並在市容環境與街友生存權益間取得平衡。

屏縣府表示，屏東警分局、鐵路警察局高雄分局屏東派出所將增加火車站的巡邏，提升見警率。（屏東縣政府提供）

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