為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東火車站街友與民眾肢體衝突 縣府：將提升見警率

    屏東火車站傳出街友與民眾口角衍生肢體衝突事件，縣府及警方人員前往查訪了解。（屏東縣政府提供）

    屏東火車站傳出街友與民眾口角衍生肢體衝突事件，縣府及警方人員前往查訪了解。（屏東縣政府提供）

    2025/06/25 19:24

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府近日接獲民眾陳情，至屏東火車站遭街友乞討不成而遭群聚毆打，經縣府派員查訪，此事應為民眾與街友彼此間口角衍生肢體衝突，全案已由鐵路警察局高雄分局屏東派出所受理在案，進入司法程序。

    屏東縣政府今天（25日）表示，對於該案相當重視，受理陳情後立即啟動調查，本月（6月）24日晚間至屏東火車站進行街友的查訪關懷，並檢視陳情人於自身媒體平台的相關影片，並無發現街友索取金錢進而打人的資訊，但有陳情人因不當穢言、三字經等言語的爭執而衍生出與街友間的肢體衝突。另經確認，鐵路警察局高雄分局屏東派出所已完成陳情人的筆錄，後續將持續通知相關人員製作筆錄，以還原真相。

    屏東縣府社會處表示，屏東火車站地處交通樞紐，生活資源取得容易，多數街友選擇駐足於此，為重要訪視熱點；因適逢暑假，車站人口出入多元，為提升往來旅客的安全、並防範新冠疫情與防治登革熱，縣府團隊與屏東火車站、鐵路警察局高雄分局屏東派出所自暑假起，將加強清消整潔，預先張貼公告每周的消毒清掃時間，如未收拾的街友個人物品將移至台鐵屏東車站行李房旁放置；另屏縣府警察局屏東分局、鐵路警察局高雄分局屏東派出所也將增加巡邏，提升見警率，讓民眾安全更放心。

    屏東縣政府表示，街友議題涉及多重層面，需多單位共同處理，縣府團隊持續與台鐵屏東站攜手合作，以民眾安全為首，並在市容環境與街友生存權益間取得平衡。

    屏縣府表示，屏東警分局、鐵路警察局高雄分局屏東派出所將增加火車站的巡邏，提升見警率。（屏東縣政府提供）

    屏縣府表示，屏東警分局、鐵路警察局高雄分局屏東派出所將增加火車站的巡邏，提升見警率。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播