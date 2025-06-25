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    台北市被指定古蹟容積恐少500％ 議員提案「排除臨面路寬限制」

    台北市議會法規會審理土管自治條例修正案。（記者甘孟霖攝）

    台北市議會法規會審理土管自治條例修正案。（記者甘孟霖攝）

    2025/06/25 20:20

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市土地使用分區管制自治條例規定，商業區土地面臨道路均未達5公尺，基礎容積率以300％計算，此時可透過與臨地合併開發以增加容積率解套。不過，如果老舊建物被文化局評定為古蹟或歷史建物，就無法與鄰地合併開發，恐影響古蹟所有權人的權益，以商四區來看，上限可達800％的地恐因此產生500％差距。市議員柳采葳等人提案，要求市府修正土管條例，將古蹟、歷史建物排除臨路面寬限制，並得溯及既往；今（25日）上午議會法規委員會通過。

    法規委員會今天審議此案，都市發展局長簡瑟芳指出，當時會有臨道路寬不足5公尺的限制，是擔心如基地面積小又給予高容積，會蓋成扁形建築，從都市景觀以及後續消防等都有負面影響。

    柳采葳說，排除臨路面寬限制，在台北市已有前例，大稻埕歷史風貌特定專用區明定基地可不受土管條例限制，文化資產也可因此不受限制，此次希望擴大適用到台北市其他文化資產，也讓所有權人們更加有意願。

    都發局初步統計，台北市目前面臨此困境的案件有14件，因此產生的容積率落差價值約43億元。

    法規會委員對此案均表認同，決議通過市府提出的對案版本，依文資法指定登錄古蹟、歷史建物，辦理容積轉移不適用臨路寬的限制；此外，經排除適用後，不得再與鄰地合併使用。

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