地震頻繁！ 氣象署整理「緊急避難包」必放5物

中央氣象署整理出了緊急避難包必放的5類物品。（資料照）

2025/06/25 19:50

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣位於地震帶，防災為國人不可或缺意識，平時就要做好防災準備以防不時之需。中央氣象署整理出了緊急避難包必放的5類物品，為災害來臨時做好保障。

中央氣象署在臉書粉專「報地震」發文表示，台灣地震相當頻繁，雖然大家可能對這種「偶爾晃一下」的事早就習以為常，但先把緊急避難包備起來放總是一個保障，並按重要程度，盤點出5類緊急避難包必放的物品。

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一、吃的：

建議至少準備一瓶2到3公升的飲用水，餅乾、速食等充飢品也很重要；家裡有小嬰兒 的話，奶粉、奶瓶、副食品都得備妥。

二、穿的：

各式衣物、薄外套、雨衣、小毛毯、暖暖包各放一組，空間允許的話也可以放個小型睡袋，也別忘了嬰兒需要的尿布、背帶等物品。

三、顧衛生的：

紗布、棉花棒、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉等，可以收在一個小包裡；如有長期使用的個人藥品，最好也準備起來。

四、證件錢財：

像身分證、健保卡、存摺等，平時就要掌握動向；防災包裡可以放入少量現金、零錢（用於公共電話、自動販賣機）。

五、其他類：

哨子、防災地圖、手電筒、打火機、行動電源、充電線等，可以的話也備一雙鞋子在裡頭，避免光腳活動被碎石、玻璃割傷。

氣象署也提醒，除了「理性打包」不要重到無法快速取用外，也要注意應「一人一包，雙肩輕質防水背包是極品，方便逃生」、「放在大門口、玄關或床邊等隨手可拿取的地方」、「背包外貼上檢查日期，每半年檢查、更新內容物」，防災做確實才能將災害風險降至最低。

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