小心遭罰！屏縣增設第2支制高點AI辨識系統 揪屏北地區露天燃燒

屏縣第2套制高點空污AI影像辨識系統，監視範圍涵蓋九如、鹽埔至國道3號沿線農業區。（屏東縣政府提供）

2025/06/25 19:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為強化農業廢棄物露天燃燒管制，屏東縣政府環境保護局去年（2024年）8月在崁頂鄉首度建置「制高點空污AI影像辨識系統」，因運行成效顯著，今年（2025年）5月再於鹽埔鄉設立第2支AI監控設備，為嚇阻農業廢棄物露天燃燒再添利器。

屏東縣府環保局今天（25日）表示，屏縣為農業大縣，果樹種類多元且全年都有生產，農業廢棄物產量龐大，部分農民圖一時方便，仍以露天燃燒方式處理，嚴重影響空氣品質，每年須編制不少稽查人力加以取締，不過拜科技創新，環保局積極導入人工智慧輔助，去年首次於崁頂垃圾焚化廠煙囪制高點設置AI判煙監控系統，經穩定運行後，露天燃燒查獲率高 出傳統人力沿線稽查30%，成效相當顯著。

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今年環保局再於鹽埔鄉大仁科技大學制高點，設置第2套空污AI影像辨識系統，監視範圍涵蓋九如、鹽埔至國道3號沿線農業區，尤其是檳榔園及果樹園等高風險區域，進行全天候即時監控。國道3號為屏東縣重要觀光聯外道路，沿線景觀與空氣品質直接影響外縣市旅客對屏東的觀感，透過AI系統強化國道3號沿線監控，不僅有效降低露天燃燒發生率，更可避免來訪遊客對屏東產生環境負面觀感。

露天燃燒屬違法情事，依據空氣污染防制法規定，可處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，其違反者為工商廠、場，可處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

屏東縣環保局表示，未來將再尋找更多合適制高點設置AI影像辨識系統，以周密遏止農業廢棄露天燃燒的僥倖心態，也呼籲農民朋友們多加利用政府提供的農業廢棄物妥善處理措施，包含農業廢棄物集中暫置場、免費代清運、現地代工破碎補助等，為屏東的好空氣盡一份心力。

屏縣第2套制高點空污AI影像辨識系統於大仁科大裝設完成。（屏東縣政府提供）

發現露天燃燒．立即出動取締。（屏東縣政府提供）

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