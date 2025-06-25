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    台中藍委批中火增煤680噸 台電：8年來空污減量近80％

    台電指出中火8年來空污減量近80％，圖為中火新燃氣機組。（台電提供）

    台電指出中火8年來空污減量近80％，圖為中火新燃氣機組。（台電提供）

    2025/06/25 19:28

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨台中市立委廖偉翔等多名藍委說，政府宣稱「逐年減煤」，台電官網數據顯示，台中火力發電廠不但沒減煤，燃煤量比去年同期增加680噸。台電回應，立委關心今年5月17日至6月22日，比去年同期用煤增加680噸，用量幾乎與去年同期無變化，且若忽略機組故障及天氣因素等負載波動影響，只截取短期數據恐會誤導民眾。

    台電說，2024年台中電廠用煤量不僅創新低，8年來空污減量近80％，而今年1月至今，台中電廠較去年同期減煤近40萬噸，台中空氣品質改善成果，中火努力與付出不可抹滅，應受理性公評。

    廖偉翔與羅廷瑋等台中市藍委指稱，台電第三核能發電廠除役後，供電調度捉襟見肘，政府口口聲聲宣稱「逐年減煤」，卻被台電官網數據打臉，中火不但沒有減煤，（用煤量）還比去年同期增加680噸，政府應誠實面對缺電危機，不要再用美化數據掩飾真相，需提出具體時程落實「2028無煤中火」承諾。

    台電指出，立委關心680噸煤發電「大約能供台中市使用不到半小時」，用量幾乎可視為與去年同期無變化，而自2019年起中火即不再全廠10部機組全開，非空污季期間不超9部機組、空污季不超過7部運轉。對比台中電廠2014年用煤歷史高點，至2024年已大減631萬公噸，空污排放減幅近80％。

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