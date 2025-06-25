小心惡犬！桃園平鎮新光路屢傳流浪犬咬人、追車 動保處回應了

桃園市平鎮區新光路四段與360巷口處，近3個月來幾乎天天有中大型米克斯咬人的危險情事。（鎮興里長黃志杰提供）

2025/06/25 19:12

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰今天反映，新光路四段與360巷口處，近3個月來幾乎天天有流浪狗咬人的危險情事，很多民眾受害，包括臀部、腳部都被咬，連他自己都被狗追過，還有民眾騎腳踏車、摩托車，甚至開車，犬隻都會追趕，呼籲民眾小心，市府動保處回應，若確定為兇犬及危險性則收容處理，另將追查飼主責任。

「1次4、5隻犬隻追趕，嚇都嚇死你！」黃志杰表示，新光路四段360巷原是1間非洲黑人的車輛拆解廠，移走後，留下4條黃狗、1條黑狗，屬中大型犬，經常有民眾餵食，導致狗狗聚集，他一次路過時沒發覺，犬隻突然從草叢衝出來，好險他閃得快，才沒被咬。

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動保處說明，此案犬隻皆為中大型米克斯，因現場有人餵養，現協調餵養人暫時圈養，也戴矯正桿防止追車、追人。

黃志杰表示，昨天動保處人員要給狗狗套木頭鍊，差點被狗反咬，無奈被狗狗逃掉，目前僅1隻被套住，但即使被套住，又會被愛狗人士拆掉、餵食，束手無策，因擔心像日前台北市比特犬嚴重攻擊事件發生，目前在該路口周遭電線杆貼公告，籲請鄉親經過時注意安全，並且不要餵食，如遇到餵食者，請協助拍照、勸導，避免狗狗聚集。

動保處說明，因現場有人餵養，協調餵養人暫時圈養，若確定為兇犬及危險性則收容處理。（鎮興里長黃志杰提供）

新光路四段360巷原是1間非洲黑人的車輛拆解廠，移走後，留下5條流量犬隻。（鎮興里長黃志杰提供）

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