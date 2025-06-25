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    北高雄公托新增180個名額! 茄萣、岡山、彌陀三區第4季收托

    岡山後紅國小公托中心，位於校園育英樓2樓，預計可收托32人。（邱志偉服務處提供）

    岡山後紅國小公托中心，位於校園育英樓2樓，預計可收托32人。（邱志偉服務處提供）

    2025/06/25 17:53

    〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄公托繼今年4月岡山國小、蚵寮國中開張收托後，茄萣成功國小、岡山壽天活動中心和彌陀彌仁社區活動中心公托，也預計今年第4季開始收托，將新增120個收托名額。

    另岡山後紅國小公托中心，和緊鄰湖內區正義社區的路竹華光公托中心，立委邱志偉已爭取到衛福部社家署1400萬補助經費，預計明年中完工，可收托60個名額。

    岡山後紅國小公托中心，位於校園育英樓2樓，預計可收托32人，路竹華光公托中心位於華光路48號，緊鄰湖內正義社區，預計可收托28人，邱志偉爭取社家署的補助經費到位後，高市社會局正在進行細部設計及建物變更使用執照作業，預計明年中完工即可收托，招生訊息將在社會局網站更新公告。

    邱志偉指出，公托因收費有補助，父母經濟負擔低，雖僅招收2歲以下嬰幼兒，但名額非常搶手，新設立的公托在開放報名後，往往秒殺額滿，最後只能依排位順序及抽籤決定，感謝社會局持續開發公有低度運用空間新設立公托，對於在地父母是一大福音。

    他強調，托嬰中心設備新，托育專業且空間充足，政府還有提供托嬰費用補助，可讓新生兒父母放心生養，減輕負擔，是政府提高生育率的重要措施，高市府有廣設托嬰中心的規劃，他將持續爭取中央經費補助，讓托嬰中心更加普及。

    路竹華光公托中心位於華光路48號，緊鄰湖內正義社區，預計可收托28人。（邱志偉服務處提供）

    路竹華光公托中心位於華光路48號，緊鄰湖內正義社區，預計可收托28人。（邱志偉服務處提供）

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