蓋台中巨蛋、巨蛋社宅增車流 崇德十九路延伸段通車

台中巨蛋週邊崇德十九路延伸工程完工啟用。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/25 17:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為解決台中巨蛋及巨蛋社宅800餘戶未來啟用後所帶來的車潮，台中建設局斥資近5億推動長度近500公尺的「崇德十九路延伸至更生巷25公尺」計畫道路開闢工程，更首次配合台電公司試辦「電箱下地」的公共工程，改善人行空間，該路段今日啟用通車，台中市長盧秀燕說，打通任督二脈，將有助完善台中巨蛋周邊交通路網。

盧秀燕指出，市府斥資近百億打造台中巨蛋，巨蛋對面另開發台中巨蛋、巨蛋一、二期社會住宅及規劃中的實驗小學，因基地位於崇德十九路，位處北屯區核心地帶，鄰近區域人口密集、發展潛力龐大，未來若台中巨蛋啟用包括，台中巨蛋可容1.5萬人及小巨蛋5000人，未來人潮車流可期，加上社宅興建800餘戶，也將帶來車流，提前完備附近交通道路，以道路先行為新觀念，確保重大建設完工啟用後不會造成交通壅塞。

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她說，該路段今日正式通車後，「任督二脈打通」為將來交通、人流預作準備，十分值得。

建設局長陳大田指出，「崇德十九路延伸至更生巷25米計畫道路開闢工程」不僅著重交通功能提升，更強調人本友善的環境營造，全面規劃寬敞的透水人行道及無障礙斜坡設施，更首度配合台電辦理「電箱下地」，成功將沿線架空纜線與電箱納入地底，有效整合都市景觀、淨化天際線，展現人本交通與都市美學並重的創新示範成果。

建設局表示，「崇德十九路延伸至更生巷25米計畫道路開闢工程」總經費4億7825萬元（含工程費9825萬元、用地費3億8000萬元），開闢總長度約500公尺，道路寬度達25公尺，並設置完善的人行道系統及公共管線。

市府斥資近5億延伸崇德十九路今啟用通車。（記者蘇孟娟攝）

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