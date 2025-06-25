國中生怒嗆家長「學數學沒用」 一票網友看了戰翻

家長發文說，就讀國中的兒子直白嫌棄學數學對未來沒用，還認為「會加減乘除就夠」。（資料照，美聯社）

2025/06/25 22:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有家長無奈指出，就讀國中、數學成績不理想的兒子直白嫌棄學數學對未來沒用，還認為「會加減乘除就夠」，令他當場語塞。文章引發大批網友激烈論戰。

網友在PTT以「國中生：學數學到底對未來有什麼用處？」為標題發文，透露自己日前與同事閒聊時，得知同事就讀國中的兒子正準備期末考，他兒子成績一直不理想，同事苦口婆心勸告他數學很重要，兒子氣得怒嗆，「我會加減乘除就好了，其他都沒用！」同事當場語塞，不知該如何反駁。

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原PO說，他聽完後也很好奇，該如何向一名國中生解釋「學數學到底對未來有什麼用處？」決定PO文求助網友，希望能提供具體實例或說法。文章立刻掀起眾人熱烈討論，一派認同國中生說法的網友直言，「生活中有用到根號嗎？」、「我上班只會用到Excel加總欄位」、「誠實講，一般人一輩子用不到代數或三角函數」、「連公司財報都直接交給會計處理了，還數學勒？」

另一派人則以各種生活實例來駁斥，「理工科、工程師、寫程式，每天都在用數學」、「你現在用的手機、電腦、網路，全都建立在數學基礎上」、「沒有數學哪來飛機、火箭、衛星？這世界根本是用數學運作的」。也有一派人點出，依照台灣現有的升學制度與徵才需求，數學真的很重要，「國中數學都不會，之後7成科系直接掰掰」、「不會數學，高中升學、職涯選擇通通卡死」。

還有一派人認為，學數學的目的並不僅止於應用，而是訓練抽象思考與邏輯架構能力，「數學的意義是思考過程，不是內容本身」、「學數學是在訓練邏輯與統整資訊的能力，高薪職業最重這些」、「長大後邏輯會比較好，數學是訓練邏輯思維與反應的最佳工具」。更有人以職涯角度點出其重要性，「寫code、經濟分析、資料處理，全都靠數學」、「法律、醫學也會用到邏輯推理，那就是數學訓練的延伸」。

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