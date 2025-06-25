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    豐原花之道將優化升級 綠帶延伸翁明公園

    豐原花之道將優化升級，綠帶延伸至翁明公園。（記者張軒哲攝）

    豐原花之道將優化升級，綠帶延伸至翁明公園。（記者張軒哲攝）

    2025/06/25 18:44

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中豐原火車站近年改建，豐原轉運中心也落成，成為台中山線鐵路與客運交通樞紐，4年前新規劃的花之道結合先前的心鎖橋，讓站前商圈與市容煥然一新，地方居民期望將綠帶設計自然延伸至翁明公園。台中市府建設局今日指出，將評估豐原花之道與翁明公園的綠帶連結進行整體性規劃，提升環境美感與市民休憩品質，打造友善、宜人的城市空間。

    豐原車站周邊花之道，雖然步道不長，但利用道路零星土地形塑城市小花園，處處可見大或小的愛心圖樣，吸引親子與情侶散步，展現都市美學規劃，營造自然景觀園道。

    「豐原心鎖橋花之道」已於4年前完工，花之道以自然花園為概念，也深受地方青睞，經常有活動優先選擇花之道場地來辦理。花之道北側近鄰翁明公園，為社區重要鄰里公園，地方人士也希望能將花之道的特色延伸到翁明公園，並建議種植懸垂植物如紫藤、炮仗花，或種植花旗木等更具有季節性及指標性開花植物，增加立體綠化效果，同時將翁明公園與花之道整合成為一處更具有特色的公園綠地。

    市議員張瀞分偕同市府建設局局長陳大田前往豐原區「花之道」進行現地視察與勘查，實地了解當地景觀規劃，並聽取居民與地方代表意見。

    張瀞分表示，期望加速推動花之道植栽優化改善工程，建議市府進一步優化植栽配置，並將綠帶設計自然延伸至翁明公園，提升空間整體感與使用便利性。

    陳大田表示，建設局將評估植栽改善方案，包括增設多樣性植物、加強維護管理，並就與翁明公園的綠帶連結進行整體性規劃。

    豐原花之道是綠廊道，花木扶疏，綠意盎然。（記者張軒哲攝）

    豐原花之道是綠廊道，花木扶疏，綠意盎然。（記者張軒哲攝）

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