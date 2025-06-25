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    未來一週「烤番薯」熱爆！明天慎防午後雷陣雨

    降雨預測示意圖。（中央氣象署提供）

    降雨預測示意圖。（中央氣象署提供）

    2025/06/25 17:34

    〔記者林志怡／台北報導〕近期持續高溫炎熱，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，接下來一週各地氣溫仍普遍可達32到35度，局部氣溫可達36度以上，且東西部、逐日差異不大，明天仍是午後雷陣雨為主的天氣型態，南部地區、中部以北山區需注意較大雨勢，另迎風面地區整日可能有零星降雨出現。

    明後兩天天氣與今天類似，但迎風面的東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，且午後雷陣雨雨勢更明顯、較持久，雨區擴及西半部地區、東半部山區，尤其南部地區、中部以北山區可能有局部大雨；明天晚間到週五清晨水氣較多，西半部有白天局部短暫陣雨。

    週六到下週二則受到南方雲系北移影響，台灣周邊風向偏南風，水氣仍多，迎風面的南部、東南部整日有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後各地有局部短暫雷陣雨，其中又以週日、下週一水氣較多，中部也有局部短暫陣雨出現，中南部有局部較大雨勢。

    黃恩鴻說，下週三台灣周邊轉為東南風為主的環境，各地多雲到晴，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

    今天下午南海附近有一處熱帶性低氣壓生成，但預計朝西北西方向靠近海南島，明天就會接觸陸地，後續發展空間有限，且距離台灣遙遠，並未直接影響後續天氣。

    黃恩鴻提到，部分系統預估，菲律賓東方海面週末過後可能有熱帶系統發展，但後續變數較大，系統強度、路徑、對台影響等，都有待持續觀察。

    未來高溫預測。（中央氣象署提供）

    未來高溫預測。（中央氣象署提供）

    熱帶性低氣壓預計朝西北西方向靠近海南島，明天就會接觸陸地。（中央氣象署提供）

    熱帶性低氣壓預計朝西北西方向靠近海南島，明天就會接觸陸地。（中央氣象署提供）

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