屏東市自來水廠圍牆怎改善？里長徵集意見

可透視的自來水廠的圍牆，讓內外拉近距離。（記者葉永騫攝）

2025/06/25 18:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市自來水廠的圍牆日前因為圍牆植物未修剪，造成雜亂，引起民眾議論紛紛，屏東市豐源里長丁國庭指出，自來水廠的圍牆十分多樣化，有單純圍牆、綠化圍牆及透明圍牆，他徵收里民的意見後，將匯整各方意見後送交給自來水廠參考。

屏東市自來水廠靠近水源路人行步道的圍牆植栽了一些綠色圍籬，日前因為生長茂盛未加以修剪，讓民眾覺得很雜亂，豐源里長丁國庭向縣府反映後立即進行修剪，也引起民眾對自來水廠的圍牆議論紛紛，有人主張綠色圍籬較漂亮，只要定期修剪即可，也有人認為應維持水泥圍牆較清爽，不會有雜亂的感覺，但有人喜愛透明的圍籬，希望自來水廠和外界能夠合為一體，不要再那麼疏離。

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丁國庭說，屏東市自來水廠有3種的圍籬，每一種有每一種的美，每個人欣賞的角度不同，所以看法也不一樣，他會匯整大家的意見提供自來水公司作為參考，由於自來水是水源重地，很怕外人侵入造成污染，他曾建議開放自來水廠與社區居民增加互動，但水公司有其考量並不希望全面開放參觀。

綠籬圍牆看起來很舒服。（記者葉永騫攝）

單純的圍牆看起來很清爽。（記者葉永騫攝）

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