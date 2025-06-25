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    澄清湖迎接7/1起免門票入園 園內道路全面整平、降速

    澄清湖園內道路人車分流優化r改善完成。（高雄市交通局提供）

    澄清湖園內道路人車分流優化r改善完成。（高雄市交通局提供）

    2025/06/25 17:26

    〔記者許麗娟／高雄報導〕澄清湖風景區7月1日起改由高雄市政府代管，將全面開放免門票入園，僅收取園內停車費，高雄市交通局近期就園內人行環境、交通設施與停車空間進行全面盤點與改善，已於開放前夕完成優化改善工程。

    交通局指出，澄清湖道路工程優先進行道路整平改善，針對園區西岸道路與停車場周邊鋪面龜裂、積水等問題進行重鋪整修，改善行人及自行車使用舒適度。交通規劃依「人車分流、速度管理、停車優化」3大原則，全面調整動線設計，新增人行道與安全欄杆，除將車速降至20公里，並設置10處減速平台與1處標線型圓環，透過物理性降速設施，保障行人與跑者安全。

    因應開放後人潮與車流需求，園區內停車空間同步優化及維持停車收費。另於澄清湖前門及後門文前路增設機車免費停車場，共新增771席機車位，改善前後門停車亂象。原有園區內停車收費標準維持不變，鳥松區居民、身心障礙者與忠靈塔使用者經登記後仍享免收費優惠。

    交通局表示，未來將持續配合澄清湖園區整體發展，推動交通設施與慢行系統升級，打造低碳樂活園區，成為結合生態、休閒與低碳的城市綠洲。

    新增人行道與安全欄杆。（高雄市交通局提供）

    新增人行道與安全欄杆。（高雄市交通局提供）

    園內新增標線型圓環。（高雄市交通局提供）

    園內新增標線型圓環。（高雄市交通局提供）

    澄清湖園內車速降至20公里，並增設10處減速平台。（高雄市交通局提供）

    澄清湖園內車速降至20公里，並增設10處減速平台。（高雄市交通局提供）

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