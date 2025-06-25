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    首頁　>　生活

    新北市明年起調高義消協勤救災費 每小時175元

    新北市義消人數共3880人，義消屬性分救災義消、救護義消、防宣義消，每人每月平均協勤4至12小時不等。（新北市消防局提供）

    新北市義消人數共3880人，義消屬性分救災義消、救護義消、防宣義消，每人每月平均協勤4至12小時不等。（新北市消防局提供）

    2025/06/25 17:41

    〔記者黃子暘／新北報導〕義消協助搶災，與消防弟兄一同出生入死，新北市議員蔡錦賢今（25）日在市政總質詢中指出，新北市義交的協勤費自2026年起由每小時200元調高到230元，調幅15％，但義消協勤救災費每小時仍僅有150元，希望依照同一比例調整。市長侯友宜允諾依循蔡錦賢建議，有出勤者，一小時調整至175元。

    消防局補充，新北市義消人數共3880人，義消屬性分救災義消、救護義消、防宣義消，每人每月平均協勤4至12小時不等，平均每人每年協勤約89.3小時；現行義消協勤救災費每小時150元，消防局將重新核算經費，經審查同意後，明年度即可公布實施。

    新北市府5月已拍板自明年起調升義交人員協勤費，從原本的每小時200元提高到每小時230元，新北市約有1191位義交，每人每年平均協勤時數高達281小時。

    新北市義消人數共3880人，義消屬性分救災義消、救護義消、防宣義消，每人每月平均協勤4至12小時不等。（新北市消防局提供）

    新北市義消人數共3880人，義消屬性分救災義消、救護義消、防宣義消，每人每月平均協勤4至12小時不等。（新北市消防局提供）

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