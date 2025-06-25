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    連在地人都不搭？這條捷運「一年虧16億」 北捷回應了

    台北捷運文湖線上下班尖峰時段，載客數眾多。（台北捷運公司提供）

    台北捷運文湖線上下班尖峰時段，載客數眾多。（台北捷運公司提供）

    2025/06/25 17:11

    〔記者劉詠韻／台北報導〕北捷每日平均約190萬人次搭乘，但有民眾點名文湖線車廂太擠，多年來並未增購車輛或加掛車廂，直言「就連在地人都不搭」。對此北捷說明，文湖線於2024年虧損額為16.03億元，但因捷運路網屬一體，單以個別路線計算，片面以數字解讀，無法呈現真實狀況，甚至有誤導可能。

    北捷統計今年1月至5月平均日運量，最高運量為板南線每日61.4萬人次，其次為淡水信義線，每日54.3萬人次，反觀中和新蘆線每日35.9萬人次、松山新店線35.6萬人次；中運量則為文湖線，每日僅19.7萬人次。

    針對2024年北捷盈虧路線，板南線盈餘為9.16億元、淡水信義線盈餘4.96億元。至於虧損部分，分別為中和新蘆線虧12.4億元、松山新店線虧3.58億元，其中以文湖線16.03億元虧損最多。

    北捷指出，由於台北捷運各路線遍及雙北地區，行經行政區發展程度不盡相同，周邊土地使用也有所差異，將直接影響各路線旅客進出站的型態以及運量的表現。另因捷運路網屬一體，單以個別路線計算，片面以數字解讀，無法呈現真實狀況，甚至有誤導可能。

    北捷續指，疫後雖然運量已大幅成長，但受電費調漲、物價上漲及調薪等因素影響，成本鉅幅成長。運輸本業雖然虧損，但藉由附屬事業等加以填補，目前每年仍有符合預算的稅前盈餘。

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