高雄「食尚海味」前進台北國際食品展 名廚料理秀吸引國內外買家

高雄市海洋局局長石慶豐（左1）台北食品展巡禮，為高雄業者加油打氣。（高雄市海洋局提供）

2025/06/25 18:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為期4天的「2025台北國際食品展」今（25）日於南港展覽1、2館登場開幕，高雄市海洋局攜手8家業者在南港展覽2館4樓國家館，以「高雄市政府海洋局」組團參展行銷，專區每天中午都有「料理秀暨品嘗會」，供國內外觀展業者試吃。

高雄市海洋局局長石慶豐出席「高雄食尚．極緻海味」開幕儀式，隨後由台北名私廚行政主廚陳俊銘及內門總舖師湯淯甯，以精選高雄味食材烹煮台北場限定料理，有「鼓汁甜梅菜蒸龍膽石斑魚塊」、「南洋醬雙味黑鮪魚」、「香煎龍虎石斑佐烏魚子醬炒飯」及「XO醬百花釀魚捲附魚蝦餅」等料理，令人食指大動。

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石慶豐說，高雄為我國重要漁業重鎮，年產量佔全國總量近五成，「高雄海味」為海洋局打造的水產形象品牌，希望透過全台最大規模的專業會展平台，為「高雄海味」品牌業者搭建與國內外餐飲業、專業買家與通路商之間的交流橋梁。

本次參展高雄海味業者共有8家，有國宴魚丸「興達港歐董」、首創鎖鮮技術蓋豪宅給石斑魚住的「魚社長」、以近似大自然無垢生態養殖工法著名的「責生」、傳承三代以益生菌養好魚的「鱸好家」、以鑽石水養殖培育石斑魚的「永安區漁會」、榮獲2023IMV科技創新獎金競賽漁牧類第一名「凱亞良品」、鮪魚產品客製化專家「鮪軒」以及休閒食品魚麻荖「悅來食品」等。

海洋局說，專區現場除了有各家業者精選水產品商品外，每日中午12點至下午1點舉辦「料理秀暨品嘗會」，邀請多位北高知名主廚，研發10道高雄海味台北場限定料理，每日限量供國內外觀展業者試吃。

高雄海味業者聯手行銷，打響高雄水產品牌。（高雄市海洋局提供）

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