北市首座中央社宅招租 卓榮泰開箱讚：社宅的價格、豪宅的價值

行政院長卓榮泰出席「2025第2季中央社會住宅萬華安居開箱活動」，盛讚萬華安居「社宅的價格、豪宅的價值」。（記者王藝菘攝）

2025/06/25 17:20

〔記者孫唯容／台北報導〕國家住宅及都市更新中心興建的中央社會住宅，首波4案共1470戶社宅已開放民眾申請入住。行政院院長卓榮泰、內政部長劉世芳今（25）日參訪位於台北市萬華區的「萬華安居」社會住宅，為民眾開箱，從走道、梯廳一路視察到各房型，徹底把關社宅品質，卓榮泰盛讚，萬華安居是「社宅的價格、豪宅的價值」！

「萬華安居」位於台北市萬華區，鄰近河濱公園、市場及捷運站，總戶數300戶，提供房型多元，包含套房、1房、2房及3房供不同需求的民眾選擇，最低月租金13.8坪含管理費6390元起，未來將設置138坪幼兒園，附設半戶外的活動空間、家長接送停等區等，預計可收托45名幼童，擴大在地的公共托育量能，也讓入住社宅的青年與育有6歲以下子女的家庭，無後顧之憂地入住。

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卓榮泰今天下午3點前往「萬華安居」社會住宅，視察完畢後立即將厚重的外套脫掉，並在致詞時打趣地說，「今天來到萬華安居社宅，我一定要把外衣脫掉，不是因爲這裡太熱，是因為裡面的冷氣太強，品質真的太好了」，社宅內不論是套房還是三人房，每一間都十分寬敞、明亮，未來入住的住戶若能善加巧思運用空間以及佈置，一定能將家裡打造十分溫馨。

卓榮泰也讚許，萬華安居是「社宅的價格、豪宅的價值」，除了是第一個採用「預鑄工法」的社會住宅，實踐工程減廢與提升施工效率，還引進先進的地震監測儀，讓管理者在一個鐘頭內，可以迅速了解大樓裡面的結構是否出現問題，可以從哪邊進行補強，讓透過科技管理掌握大樓所有的設備。

卓榮泰指出，除了硬體設備的完善外，貼心的軟體設施更不能落下，萬華安居在B1加入「兒童學習閱覽室」提供給民眾使用，讓爸媽、小朋友能夠在這樣嶄新的環境中，進行學習與交流。

中央社會住宅首波4案社會住宅包含，台北市萬華區「萬華安居」、新北市三重區「五谷好室A」、桃園市中壢區「龍岡好室」及高雄市左營區「崇實安居」，共1470戶，已從5月28日公告招租，6月9日起至7月8日受理申請，10月9日公開抽籤，12月1日即可辦理入住。

國家住都中心董事長花敬群也說明，本次萬華安居統計至昨天為止已經有2426位申請，如果轉換成中籤率，以這兩個禮拜的申請的話，中籤率約剩12%左右，目前仍有兩周左右的申請時間，應該會如同過去台北市的社宅，萬華安居的中籤率應該都會明顯低於一成。

台北市萬華區的「萬華安居」社會住宅。（記者王藝菘攝）

行政院長卓榮泰（左2）、內政部長劉世芳手人出席「2025第2季中央社會住宅萬華安居開箱活動」。（記者王藝菘攝）

「萬華安居」社會住宅內部。（記者王藝菘攝）

「萬華安居」社會住宅衛浴。（記者王藝菘攝）

「萬華安居」社會住宅內部。（記者王藝菘攝）

「萬華安居」社會住宅管理。（記者王藝菘攝）

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