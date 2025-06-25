澎湖傳統美食黑糖糕 榮獲國際風味暨品質評鑑所風味絕佳獎章

澎湖縣政府參議洪棟霖將證書，轉交給黑妞食品董事長鄭龍蛟。（記者劉禹慶攝）

2025/06/25 17:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖黑糖糕是地方傳統美食，卻能獲得國際風味暨品質評鑑所肯定，得到風味絕佳獎章，躍登國際美食舞台，幕後推手是黑妞食品董事長鄭龍蛟，由商船水手變身為美食創造者，本身就是一頁傳奇，更難能可貴是近年眼睛出現黃斑部病變，幾近失明，卻觸發味覺更為發達，賦予傳統黑糖糕新生命，進而拓展國際視野。

黑妞食品董事長鄭龍蛟曾是一名商船船員，在長年航行旅途，見識無數文化與飲食風貌，卻始終忘不了家鄉澎湖黑糖糕的味道樸實、溫潤，彷彿一口就能回到家的感覺。結束航海生涯後，鄭龍蛟選擇返鄉，決心用雙手與心意，讓澎湖的味道不再只是回憶，而是一份能被世界看見的文化代表。創立黑妞食品，歷經多年研發，於2024年推出全新升級的黑妞2.0黑糖糕，以創新口味與製程，讓澎湖傳統糕點成功躍上國際舞台。

請繼續往下閱讀...

其中最具代表性的「愛戀滋味2.0 巧克力黑糖糕」，今年以絕佳風味榮獲iTQi（國際風味暨品質評鑑所）風味絕佳獎章，被譽為「食品界米其林」的榮譽，象徵澎湖在地美食正式登上全球殿堂。

黑妞2.0黑糖糕延續傳統蒸製工法，融入巧克力細緻層次，並採用微晶冷凍保鮮技術，讓黑糖糕能跨越海域、保存風味，實現「離島點心走向世界」的夢想。鄭龍蛟說，「這不只是個人故事，而是澎湖人的故事。希望當黑糖糕被世界品嚐的那一刻，大家也能記住這片島嶼的名字。」今（25）日由澎湖縣政府參議洪棟霖，將最高榮譽證書轉交給鄭龍蛟。

黑妞愛戀巧克力黑糖糕，榮獲國際風味暨品質評鑑所風味絕佳獎章。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法