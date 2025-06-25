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    桃園八德三元宮創意筊杯擲筊大賽 鳳梨、西瓜、冰棒都上場

    八德三元宮與八德國中舉辦「我是筊佼者─創意筊杯擲筊大賽」，學生將筊杯做成鳳梨、西瓜、冰棒等各種造型，相當有創意。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮與八德國中舉辦「我是筊佼者─創意筊杯擲筊大賽」，學生將筊杯做成鳳梨、西瓜、冰棒等各種造型，相當有創意。（記者謝武雄攝）

    2025/06/25 17:31

    〔記者謝武雄／桃園報導〕八德三元宮今年來已經連續兩次信徒擲筊出現「立筊」，也讓信眾嘖嘖稱奇，為此廟方與八德國中舉辦「我是筊佼者─創意筊杯擲筊大賽」，由學生創作各式各樣的「筊杯」，今天在廟前廣場亮相，原來筊杯也能做成鳳梨、西瓜、冰棒等各種造型，現場還舉行擲筊競賽，讓學生們感受兼具信仰與趣味的互動體驗。

    桃園市副市長蘇俊賓也出席今天的活動，他說，三元宮去年文登錄為市定古蹟，成為地方文化保存的重要里程碑，此次活動結合八德國中美術班師生創意，透過藝術走入廟宇、創意融入信仰，是讓傳統文化活化的最佳示範。

    蘇俊賓也提到，義大利威尼斯聖馬可教堂，最近調高門票引起世界關注，說明宗教建築因飽含文化意涵，十分具有吸引力，「其實我們身邊也有精彩的美術館」，八德三元宮就是一個例子，他還充當導覽向學生們解釋，三元宮內處處可見大師鑿痕，工藝作品融合了大木匠師葉金萬、徐清，以及交趾陶大師陳天乞和石雕大師張火廣的傑作，宛如一座美術館。

    蘇俊賓也與學生分享「筊杯」的起源，筊杯源自古代貝殼貨幣，象徵人與神明溝通的儀式，如今三元宮將學生帶進廟宇，也把創意帶進廟宇；一般人眼中的筊杯是紅色的，但在學生的眼中，他可能看到的是兩片西瓜或冰淇淋，是非常好的創意，讓藝術走進校園、藝術走進廟宇，也把創意融入到傳統藝術當中，這是最棒的教育方式。

    八德國中美術班老師許妙馨表示，學生設計特色筊杯，過程雖曾遇到技術挑戰、甚至手部受傷，仍堅持完成作品，展現學習的熱忱與毅力；三元宮主任委員呂林小鳳感謝八德國中及市府團隊的支持，學生將創意融入文化，兼顧環保與美學，讓文化資產在創新中延續與傳承。

    八德三元宮與八德國中舉辦「我是筊佼者─創意筊杯擲筊大賽」，學生將筊杯做成鳳梨、西瓜、冰棒等各種造型，相當有創意。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮與八德國中舉辦「我是筊佼者─創意筊杯擲筊大賽」，學生將筊杯做成鳳梨、西瓜、冰棒等各種造型，相當有創意。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮與八德國中舉辦「我是筊佼者─創意筊杯擲筊大賽」，學生將筊杯做成鳳梨、西瓜、冰棒等各種造型，相當有創意。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮與八德國中舉辦「我是筊佼者─創意筊杯擲筊大賽」，學生將筊杯做成鳳梨、西瓜、冰棒等各種造型，相當有創意。（記者謝武雄攝）

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