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    高雄AI黃檸檬、智慧環控放山雞進軍台北國際食品展 展現智慧農業實力

    農友種苗運用分子標誌輔助育成酸甜瓜「沁戀檬」新上市。（記者陳文嬋攝）

    農友種苗運用分子標誌輔助育成酸甜瓜「沁戀檬」新上市。（記者陳文嬋攝）

    2025/06/25 18:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局今天帶領14間農民團體進軍台北國際食品展，主打AI選別黃檸檬、智慧環控放山雞等，農友種苗也運用分子標誌輔助育成酸甜瓜「沁戀檬」新上市，搶攻健康飲食市場，展現高雄智慧農業實力。

    高雄推動智慧農業有成，將科技導入農業生產、選別、銷售等流程，並汰換更新加工、冷鏈設備，提升農業競爭力，農業局長姚志旺今天親自率隊，帶領首次參展的悠綠客檸檬、精密加工蜂巢氏、大野山牧場等共14間農民團體，搶攻台北國際食品展受歡迎。

    悠綠客檸檬導入自動化催熟系統與AI選果技術，使黃檸檬迅速且均勻轉色，並透過影像辨識，提升選果效率與一致性，維持供貨品質與穩定性，打響餐飲及超市通路供應黃檸檬第一品牌。

    杉林大野山牧場以中草藥取代傳統用藥，打造雞隻好體質，並建置智慧溫控系統，較傳統風扇節省4成能源，節能減碳，更營造舒適環境，提升動物福祉。

    農友種苗運用分子標誌輔助育成酸甜瓜「沁戀檬」新上市，以白橘漸層果肉，如乳酸菌飲般清爽風味，今首度亮相吸睛，低糖、無負擔適合控糖族、健身族與親子家庭等健康飲食族群。

    甲仙山芋炊飯獲選今年農村好物，為甲仙地區農會熱銷商品，以在地檳榔心山芋及香米等食材，透過食品加工技術加持傳統美味，達到常溫保存、微波即時。

    農業局長姚志旺說，農業局致力輔導農民透過科技提升生產效率、增加產品附加價值，持續拓銷日本、新馬、加拿大等海外市場。

    高雄悠綠客檸檬以AI選別黃檸檬，農業局長姚志旺（左）稱讚。（記者陳文嬋攝）

    高雄悠綠客檸檬以AI選別黃檸檬，農業局長姚志旺（左）稱讚。（記者陳文嬋攝）

    高雄市農業局帶領14間農民團體進軍台北國際食品展。（記者陳文嬋攝）

    高雄市農業局帶領14間農民團體進軍台北國際食品展。（記者陳文嬋攝）

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