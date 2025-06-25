為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭青年公共參與徵件啟動聚焦生活機能 最高可獲12萬獎金

    「宜青發聲 等你來講」宜蘭青年公共參與深化計畫，即日起徵件。（宜蘭縣府提供）

    「宜青發聲 等你來講」宜蘭青年公共參與深化計畫，即日起徵件。（宜蘭縣府提供）

    2025/06/25 17:25

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府透過問卷調查蒐集青年朋友對宜蘭公共議題的看法，發現以生活機能最受關注，今年「宜青發聲 等你來講」宜蘭青年公共參與深化計畫，就以「提升宜蘭生活機能」為主題，即日起辦理徵件，入選提案最高可獲12萬元獎金。

    宜蘭縣政府勞工處今天（25日）舉辦「宜青發聲 等你來講」徵件說明會，代理縣長林茂盛歡迎對宜蘭公共議題有想法的青年朋友踴躍提案，縣府各局處日後將與入選團隊溝通對話，把相關想法落實為具體政策。活動在7月11日截止徵件。

    徵件活動之前，縣府勞工處用問卷調查蒐集青年對宜蘭公共事務的想法，吸引1092人填答，生活機能躍居首要的關注議題，其他像是交通便利、數位智慧、青年空間、托育長照、在地公共服務也引起廣泛討論。

    縣府勞工處依照問卷調查數據基礎，選定「提升宜蘭生活機能」當徵件主題，鼓勵青年朋友站出來發聲倡議，進而促成改變。活動預計遴選出5組，包括個人組2組、團體組3組，個人組每案最高可獲3萬元獎勵金，團體組最高12萬元。

    縣府勞工處說，徵件活動開放給全國15到45歲人士參與，入選團隊訂於10月安排跟公部門代表面對面交流，為宜蘭日後施政注入青年觀點，相關訊息請上宜蘭縣政府青年事務科臉書粉專查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播