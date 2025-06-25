宜蘭青年公共參與徵件啟動聚焦生活機能 最高可獲12萬獎金

「宜青發聲 等你來講」宜蘭青年公共參與深化計畫，即日起徵件。（宜蘭縣府提供）

2025/06/25 17:25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府透過問卷調查蒐集青年朋友對宜蘭公共議題的看法，發現以生活機能最受關注，今年「宜青發聲 等你來講」宜蘭青年公共參與深化計畫，就以「提升宜蘭生活機能」為主題，即日起辦理徵件，入選提案最高可獲12萬元獎金。

宜蘭縣政府勞工處今天（25日）舉辦「宜青發聲 等你來講」徵件說明會，代理縣長林茂盛歡迎對宜蘭公共議題有想法的青年朋友踴躍提案，縣府各局處日後將與入選團隊溝通對話，把相關想法落實為具體政策。活動在7月11日截止徵件。

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徵件活動之前，縣府勞工處用問卷調查蒐集青年對宜蘭公共事務的想法，吸引1092人填答，生活機能躍居首要的關注議題，其他像是交通便利、數位智慧、青年空間、托育長照、在地公共服務也引起廣泛討論。

縣府勞工處依照問卷調查數據基礎，選定「提升宜蘭生活機能」當徵件主題，鼓勵青年朋友站出來發聲倡議，進而促成改變。活動預計遴選出5組，包括個人組2組、團體組3組，個人組每案最高可獲3萬元獎勵金，團體組最高12萬元。

縣府勞工處說，徵件活動開放給全國15到45歲人士參與，入選團隊訂於10月安排跟公部門代表面對面交流，為宜蘭日後施政注入青年觀點，相關訊息請上宜蘭縣政府青年事務科臉書粉專查詢。

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