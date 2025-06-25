彰化縣伸港青年住宅動工 房型首度曝光！

彰化縣伸港鄉青年住宅第一期將興建100戶。（彰化縣政府提供）

2025/06/25 16:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕終於動工了！彰化縣伸港鄉青年住宅第一期工程今天（25日）舉行開工典禮，預計興建地下1層、地上10層公寓大樓，總計100戶，包括1房、2房與3房的房型，由於只售不租，最受關注的3房只有9戶，不含公設為29坪，由於數量有限，預計將會是最搶手。

縣府表示，伸港第一期青宅，興建基地面積為314坪，將規劃100戶，其中，1房型有28戶、2房型有56戶、3房型有9戶，另有7戶是店鋪與青創空間。將採內凹的中庭空間設計，增加採光與通風性能。

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縣府指出，伸港青宅無論房型，空間都是格局方正，衛浴乾濕分離。1房型為兩面採光，不含公設約10坪。2房型為兩面採光，不含公設約20坪，2房2廳1衛浴。3房型為三面採光，不含公設約29坪，3房2廳2衛浴。

縣府表示，伸港第一期青宅地下一層規劃停車場，共提供65個汽車停車格，其中包含2個無障礙汽車車位，以及2個充電車位，機車停車格規劃在地面層將有123格，地下室汽車停車格並非隨房配備，必須另外購買。

縣長王惠美表示，伸港青宅位於伸港百甲重劃區內，今天動工的是第一期，工期720日曆天，預計2027年完工，預計將投入6.7億元，興建的樓地板面積為3041坪。未來登記申請條件，必須是在彰化縣設籍滿3年，同時年滿20歲到未滿45歲、家庭成員無自有住宅及所有土地公告現值不超過1000萬元。

王惠美強調，設籍伸港、和美、線西民眾還可另外享有15%的優先抽籤權，也就是第一輪優先抽籤抽不到，還可以再與其它民眾再抽第二輪。

伸港第一期青宅基地東臨建國十一街，西面社區公園，南近什股六街，其規劃設計已取得綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章等，用地原為國宅專用區，由於國宅法已廢止，縣府2022年底向內政部申請都市計畫變更為住宅區，經過近3年才完成變更，也釋出變更範圍3成土地，大約市價約3.4億元，將近1920坪土地，提供給中央興建社會住宅，成為全國首見「只售不租」青宅與「只租不售」社宅的共居園區。

彰化縣伸港鄉青年住宅三房型的戶數最少。（彰化縣政府提供）

彰化縣伸港鄉青年住宅第一期將興建100戶，一房型專為單身貴族設計。（彰化縣政府提供）

彰化縣伸港鄉青年住宅第一期，以二房型為主力。（彰化縣政府提供）

彰化縣伸港鄉青年住宅舉行開工典禮。（記者劉曉欣攝）

彰化縣伸港鄉青年住宅舉行開工典禮。（記者劉曉欣攝）

彰化縣伸港鄉青年住宅第一期，包括1房、2房與3房的3種房型。（彰化縣政府提供）

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