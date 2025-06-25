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    新北高灘處攜手學生體驗清除紅樹林幼苗 守護生態保育

    新北市高灘處與米倉國小師生一起動手清除非保護區的紅樹林幼苗。（新北市高灘處提供）

    新北市高灘處與米倉國小師生一起動手清除非保護區的紅樹林幼苗。（新北市高灘處提供）

    2025/06/25 17:46

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處25日攜手荒野保護協會及新北市八里區米倉國小辦理「淡水河區域紅樹林幼苗清除環境教育實施計畫」，學童動手清除紅樹林幼苗，從做中學瞭解紅樹林的相關知識及深耕地方環境保護教育觀念。

    高灘處長黃裕斌表示，淡水紅樹林為胎生常綠喬木的水筆仔，可攔截淤泥、擴大灘地，更可保護海岸，減低強風大浪對於岸邊的直接衝擊力，但快速擴張的紅樹林過度阻攔水流及泥沙，造成灘地陸域化、河床淤砂，導致河道縮減及水位提高，使洪災風險增加。

    他指出，紅樹林擴張到一定程度後成為「生態殺手」，反而降低植群多樣性，並使原有的生物種數量下降，水中漂浮的垃圾遭紅樹林攔截後除造成環境髒亂外，容易成病媒蚊孳生源，因此市府與水利署合作進行沿岸非保護區紅樹林砍除工作，計畫施行前多次與荒野保護協會、野鳥協會團體進行現場會勘並取得支持，適度的皆伐對生態平衡及防洪安全為必要作為。

    高灘處與荒野保護協會合作舉辦紅樹林幼苗清除活動，讓米倉國小師生體驗紅樹林幼苗清除，從中了解適度的砍伐有助於維持淡水河棲地生物多樣性，學習紅樹林保育觀念，培育地球環保小小尖兵，達到生態保育永續概念。

    參與活動的學生分享，捲起褲管穿起雨鞋走到灘地是有趣體驗，親眼看到濕地裡有招潮蟹、彈塗魚在泥土裡更是有趣，且志工老師還分享因為紅樹林移除，讓灘地的生態逐漸恢復，甚至發現稀有的黑面琵鷺現蹤及駐足，等之後季節到了要來河濱公園觀察候鳥，師生在活動過程中，對淡水河這片紅樹林的生態有更深刻的瞭解。

    新北市高灘處與米倉國小師生一起動手清除非保護區的紅樹林幼苗。（新北市高灘處提供）

    新北市高灘處與米倉國小師生一起動手清除非保護區的紅樹林幼苗。（新北市高灘處提供）

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