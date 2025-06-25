烏來偏鄉交通仍是空白區 新北議員促導入幸福巴士

新北市長侯友宜回應，將請交通局與烏來公所評估路網，全力爭取中央補助。（記者羅國嘉攝）

2025/06/25 17:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員馬見今（25）日在議會質詢時表示，交通部自2016年推動「偏鄉需求反應式公共運輸（DRTS）」計畫，包含幸福巴士與幸福小黃，已在全台65個偏鄉地區實施，唯獨烏來區至今仍是一片空白。他呼籲市府正視烏來交通困境，儘速召開協調會議，導入DRTS系統，解決原鄉長者的通勤困境。市長侯友宜回應，將請交通局與烏來公所評估路網，全力爭取中央補助。

馬見指出，市府近年積極推動公共運輸，目前已開設134條新巴士與18條幸福巴士路線，涵蓋全市25個行政區，唯獨烏來仍無幸福巴士或幸福小黃服務，彷彿是被遺忘的地圖空白角落。

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馬見表示，烏來全區目前僅有忠治線、信賢線兩條公車路線，每天僅各3班，錯過一班恐需苦等數小時；更不合理的是，這兩線的營運經費非由交通局編列預算，而是要求烏來區公所自籌，是新北22個行政區中唯一必須自行負擔營運成本的地區。

馬見說，許多原住民長者每月需至新店就醫，凌晨就得搭上第一班社區巴士，再轉乘新店客運849線抵達捷運站，再花錢搭計程車進入市區，全程耗時兩小時以上。這樣的交通負擔，對身體狀況不佳的族人而言無異於一場痛苦的折磨。

針對高齡駕駛事故問題，馬見也從另一角度點出，許多長者並非硬要開車，而是「沒有選擇」，深居原鄉、交通資源匱乏，才被迫自行駕車。呼籲市府應正視原鄉交通需求，盡速召開「烏來交通整合計畫」協調會議，盤點族人實際通勤、就醫需求，並設計可行的DRTS路網。

交通局長鍾鳴時回應，烏來區曾經由區公所向公路總局申請幸福巴士計畫，但當時因地方運輸產業配合度不足、協調未果，導致計畫中止，未能落實；侯友宜則強調，市府將重新盤點需求，會請交通局與區公所協力評估交通路網，並積極向原民會、交通部爭取相關補助，一起共同來施作。

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