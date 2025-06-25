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    總舖師辦桌6/28登場 「謝神宴」席開百桌為桃園祈福

    2025桃園閩南文化節「總舖師辦桌」一百桌仍然秒殺。（記者謝武雄攝）

    2025桃園閩南文化節「總舖師辦桌」一百桌仍然秒殺。（記者謝武雄攝）

    2025/06/25 17:00

    〔記者謝武雄／桃園報導〕2025桃園閩南文化節，其中年年秒殺的「桃園總舖師辦桌活動」將於本週六於桃園新永和市場停車場盛大舉行，辦桌以「謝神宴」為主題，活動當天席開百桌，由5位風格鮮明的總舖師聯手打造10道精緻料理，更有桃園在地女力代表參與。

    文化局長邱正生表示，感謝民眾對閩南文化節「總舖師辦桌活動」的支持，今年雖然提供百桌「謝神宴」仍然是秒殺，今年邀請5位總舖師，烹製十道融合在地食材與特色糕點的精緻料理；其中來自桃園「彭宣綺」總舖師，以細膩手藝展現女性在辦桌文化中的深厚實力與獨特巧思；中南部第四代總舖師「謝文芳-阿芳師」擁有多年的經驗，以澎湃道地菜色廣受好評。

    國宴主廚「張和錦-水蛙師」巧妙運用桃園在地食材重現經典風味；總鋪師「陳祿舜-三心小祿師」則秉持「三心」理念（專心、用心、放心）的理念，料理細緻入味，打造米其林等級的星級辦桌；以及擁有私廚背景的「王俊傑-阿傑師」，帶來高端料理手法與創新口感，為辦桌注入新氣象。

    此外，辦桌菜色設計上也別具巧思，第1道、第6道與第8道菜皆蘊含吉祥寓意，象徵平安、團圓與福氣；甜點則精選桃園在地擁有30年以上歷史的特色糕點品牌，為整場饗宴劃下完美句點。活動當晚更邀請台語歌手陳孟賢、林喬安、賴富正、翁鈺鈞接力演唱經典歌曲，增添熱鬧氛圍與活力。

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