美善基金會到宅沐浴服務滿10年 民間慨捐2部沐浴車為弱勢「澡」幸福

玉山銀行「菩月樂齡公益信託」獨立捐贈1部沐浴車。（美善基金會提供）

2025/06/25 17:03

〔記者蔡文居／台南報導〕來自瑞士的吳道遠神父服務身心障礙領域45年，一生幾乎都奉獻給台灣，他在15年前創辦美善社會福利基金會，服務發展遲緩兒童、身心障礙朋友、社區弱勢長者及臥床失能者等弱勢朋友。其中，美善推動到宅沐浴今年滿10年，深受好評，今天再獲民間慨贈2部全新的沐浴車，每部造價約240萬元，造福更多身心障礙及臥床失能者。

美善基金會今天舉辦「到宅沐浴車新車啟用暨祈福禮」，其中，玉山銀行「菩月樂齡公益信託」獨立捐贈1部沐浴車，慈揚基金會、允德實業公司及許輝煌、吳雪貞、許智程一家人合力捐贈1部，基金會正式啟用2部全新沐浴車，持續為台南地區臥床失能者提供到宅沐浴服務，提升其生活品質與尊嚴照顧。

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美善基金會說，推動到宅沐浴服務今年滿10週年，沐浴車「慈揚號」服務累計已達1萬1648人次，這段陪伴的旅程，始於10年前慈揚基金會董事長王玉飛捐贈本會第一部沐浴車。王玉飛說，她因病住院無法洗澡的不舒服，讓她更堅定要支持這項服務，與美善攜手一起在政府尚未啟動長照前即開啟這項行動照顧服務，有了台南市第一部沐浴車，為臥床失能者及其家庭帶來溫暖，更為服務揭開嶄新的一頁。

新車啟用儀式由美善基金會董事長黃敏正主教主持，祈願沐浴車人車平安，感謝各單位的肯定與支持，讓美善的服務能持續下去。美善基金會說， 今年將增加新市、新化、關廟3區的居家服務，感謝每一位支持者，讓沐浴團隊有更好的設備為長照家庭服務。

美善基金會舉辦「到宅沐浴車新車啟用暨祈福禮」，正式啟用2部全新沐浴車，持續為台南地區臥床失能者提供到宅沐浴服務。（美善基金會提供）

慈揚基金會董事長王玉飛（中），陪伴美善沐浴服務走過10年。（美善基金會提供）

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