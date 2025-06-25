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    新中橫「速限30」淪國旅地雷？ 警方說話了

    台21線新中橫公路塔塔加路段速限30公里，信義警方近期在此執行測速守望勤務，惟速限過低，引發網路社群質疑淪為「國旅地雷」。（信義警方提供）

    台21線新中橫公路塔塔加路段速限30公里，信義警方近期在此執行測速守望勤務，惟速限過低，引發網路社群質疑淪為「國旅地雷」。（信義警方提供）

    2025/06/25 16:46

    〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台21線新中橫公路信義鄉往玉山園區路段，近期信義警方展開測速守望取締，惟該路段速限僅30公里，速限過低容易受罰，引發網路社群質疑將淪為「國旅地雷」；警方回應，山區道路速限有其規範，況且新中橫速限並非全都30公里，測速取締也有放寬10公里，民眾行駛山路應留意道路蜿蜒，以維護交通安全。

    公路局信義工務段指出，新中橫公路屬於山區道路，尤其在信義草坪頭往玉山塔塔加的路段，更因路幅較小，道路起伏大、路況蜿蜒，當初道路設計速限就是30公里，以維護行車安全。

    至於從草坪頭下山到和社路段，隨著路況變寬闊，速限也提高至40公里，之後再往信義鄉市區，因道路更為筆直，速限則升至50公里。

    信義警方表示，今年4月起，草坪頭往玉山塔塔加的車禍事故頻傳，光4月就有14起，其中大多是疲勞駕駛自撞，或重機違規跨越雙黃線超車肇禍，為避免事故發生，才會在易肇事路段展開測速守望取締，從6月執法以來，該路段僅有1件自撞車禍。

    取締勤務主要在草坪頭、和社等路段設置守望點，並在塔塔加路段設置速限30公里測速取締告示，由於速限規範為公路局權屬，警方也是依法執行，不過測速都有放寬10公里，民眾只要依規行駛就不會受罰。

    信義鄉民表示，塔塔加30公里的速限雖然偏低，但當地路小多彎，開車以3、40公里的時速過彎比較不會晃，尤其外地民眾對山路較不熟，適當的速度管理對交通安全才有保障。

    另有居民說，警方應在肇事熱區提高見警率，而非一味設置測速照相，在高風險路段做好路況警示、遏止超速，車禍就能下降，也能避免影響居民行車慣性。

    台21線新中橫公路可直通玉山塔塔加園區，經常吸引重機、超跑車隊跑山。（記者劉濱銓攝）

    台21線新中橫公路可直通玉山塔塔加園區，經常吸引重機、超跑車隊跑山。（記者劉濱銓攝）

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