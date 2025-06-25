高空冷心低壓靠近中 颱風論壇：未來3日留意劇烈天氣發生

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當高空冷心低壓逐漸靠近並通過時，午後至傍晚時段特別容易發展旺盛對流，進一步加強午後雷陣雨的強度與劇烈程度，提醒大家未來三天，午後務必留意劇烈天氣發生。（圖擷取自臉書）

2025/06/25 16:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於台灣東方的巨大冷心低壓接近，明後天（26、27日）將通過台灣。對此氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當高空冷心低壓逐漸靠近並通過時，午後至傍晚時段特別容易發展旺盛對流，進一步加強午後雷陣雨的強度與劇烈程度，提醒大家未來3天，午後務必留意劇烈天氣發生。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，高空冷心低壓靠近中，目前在琉球東南方海面，有一個高空冷心低壓正逐漸靠近台灣，預計在週四、週五期間通過南台灣上空。

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粉專指出，有別於一般地面低氣壓，這類系統的活動於高空，中心氣溫偏冷，呈現由上而下發展的特性，由於冷心低壓的環流特徵，會隨高度降低而逐漸減弱，因此在地面天氣圖上不容易觀察到，在衛星雲圖上也較不明顯，屬於潛在但不容忽視的天氣系統。

粉專直言，當高空冷心低壓逐漸靠近並通過時，會導致高空氣溫明顯下降，若同時伴隨底層暖濕空氣，將顯著增加大氣環境的不穩定度，午後至傍晚時段特別容易發展旺盛對流，進一步加強午後雷陣雨的強度與劇烈程度，提醒大家未來3天午後務必留意劇烈天氣發生。

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