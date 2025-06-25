彰化農村玩什麼？ 抓鰻、跳舞台劇、暢飲葡萄酒 國際旅客瘋搶報名

交通部觀光署參山國家風景區管理處與農業部水土保持署南投分署攜手合作，推出「往美出發」農村小旅行活動，串連串聯彰化六大特色社區，吸引不少民眾報名。（記者陳冠備攝）

2025/06/25 17:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕為推廣彰化縣濁水溪流域的人文與風情景觀，交通部觀光署參山國家風景區管理處與農業部水土保持署南投分署攜手合作，推出「往美出發」農村小旅行活動，串聯彰化二林西斗、線西溝內、芳苑永興與仁愛、大城西港、埔鹽廍子等六大特色社區，近日開放報名，竟吸引國際旅客搶購，其中芳苑溼地劇場體驗與西斗星光餐酒晚宴還遭秒殺，顯示台灣農村旅遊正夯。

今日在二林西斗社區舉行記者會，農村水保署副分署長陳存凱、參山風管處長曹忠猷及二林鎮長蔡詩傑、芳苑鄉長林保玲等人與會，現場介紹六大社區小旅行主題，包括二林西斗「微醺聚所·星光饗宴」、線西溝內草編鼓藝文化課程、芳苑永興高粱花果時光旅、芳苑仁愛海風小鎮藝遊趣、大城西港摸蜆趣遊風土集、埔鹽廍子糖廍時光文化季等，自6月25日起至8月底輪番上陣。

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其中芳苑仁愛社區，結合海牛文化與藝術劇團共創的「濕地劇場」，新與舊的文化傳承，一推出就造成轟動，吸引國際旅行團關注。另外壓軸登場的「西斗星光饗宴」，由知名餐廳「木木」主廚林奕成操刀，以在地食材設計專屬料理，還有冠軍葡萄酒暢飲，是不少旅人心中夢幻行程，報名一開放就秒殺完售。

陳存凱指出，「農村正在改變」，這次六大社區透過點線面整合，結合在地產業、文化與環境特色，讓旅人不只玩樂，更能深度認識農村之美。例如溝內社區主打藺草編織與製鼓文化，永興推廣高粱花果與DIY手作，大城西港則以「蜆田導覽＋市集」介紹在地飲食，廍子社區更規劃抓鰻體驗與糖廍歷史走讀，活動豐富又接地氣。

曹忠猷表示，「往美出發」不只是走進農村，更是一次探索台灣文化深度與自然美感的旅行，透過與水保署合作，成功串起濁水溪畔從田野到海岸的旅遊動線，讓農村不只是生產場域，更是體驗土地與人與人之間連結感動的所在。

參山處表示，6場活動總報名530人次，其中西斗星光饗宴、苑永興高粱花果時光旅已報名額滿，活動期間還推出「三社打卡換星光晚宴」限量優惠，只要完成三個社區的打卡任務，就有機會用500元參加原價1200元的餐酒饗宴，限量50名，超值又好玩。

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芳苑仁愛社區，結合藝術劇團共創的「濕地劇場」，邀請旅客在溼地跳舞，一推出就造成轟動。（參山風管處提供）

二林西斗社區推出「微醺聚所·星光饗宴」，報名一開放就秒殺完售。（記者陳冠備攝）

活動壓軸「西斗星光饗宴」，由知名餐廳「木木」主廚林奕成（左ㄉ）操刀，記者會上秀出以在地食材設計專屬料理。（記者陳冠備攝）

「往美出發」今日舉行記者會，農村水保署副分署長陳存凱（左10）、參山風管處長曹忠猷（左11）及二林鎮長蔡詩傑（後排右5）、芳苑鄉長林保玲（左8）等人與會。（記者陳冠備攝）

參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，台灣農村小旅行不只受國人喜愛，連國際遊客也搶著報名。（參山風管處提供）

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