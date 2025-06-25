新pizza挨罵「抄襲」！必勝客粉專被罵翻急再回應

必勝客24日宣布推出「火山熔岩披薩」系列。（必勝客提供）

2025/06/25 16:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕必勝客昨（24）日重磅推出新品「火山熔岩比薩」，但被曾推出「火山披薩」的競爭對手達美樂指控抄襲，達美樂小編還在粉專發文「小編氣哭了」表達不滿，而必勝客的粉專則湧入網友指責。對此，必勝客再度回應，表示有看到網友們的回覆，強調必勝客尊重每個品牌的努力，「相信真正的美味會贏得消費者的心，歡迎大家親自來吃吃看、比比看。」

必勝客昨日在臉書粉專發布貼文，力推新商品「火山熔岩比薩」，引來達美樂抗議表示，近日注意到市場上出現高度相似的產品，在網路社群上亦有網友質疑該產品有「抄襲」的聲浪。「要吃火山披薩，就要選擇正宗創意美味的達美樂！我們期望業界能尊重原創精神，對於任何抄襲、山寨或侵權行為，達美樂將保留採取法律行動的權利，捍衛品牌獨家的創意與研發成果。」

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對此，必勝客也馬上回應，「火山熔岩比薩」系列早已在海外必勝客推出，這次是將成功經驗帶入台灣市場，投注大量人力與物力，鑽研多種起司的特性與風味後，才推出最符合台灣消費者愛好的「火山熔岩比薩」系列，相信也是市面上起司最頂級、最好吃的火山熔岩比薩。歡迎大家踴躍嘗試、比較。

不過，大量網友仍湧入必勝客粉專留言表示：「抄襲，還振振有詞，太失望了」、「必勝客這次真的爛到爆了」、「抄襲還要人去買來吃看看 」、「抄襲行銷我是第一次見，敗光我給必勝客的印象」、「必勝客真的很沒創意，為何一個大品牌要當山寨版？」「這是行銷到品牌危機了吧」、「累積這麼久的商譽一次搞爆的經典範例」、「一直很喜歡必勝客的創意披薩，但是這次真的不行」。

對此，必勝客粉專也在留言區再度回應：「感謝大家對於新品的關注與討論，大家的回覆我們都有看到！必勝客一直都尊重每個品牌的努力，這次我們認真鑽研了多種起司的特性與風味後，精心調配出最完美的比例與產品組合，就是想把我們有信心最符合台灣起司控、比薩愛好者喜愛的「火山熔岩比薩」端上桌給大家。我們相信真正的美味會贏得消費者的心，歡迎大家親自來吃吃看、比比看，讓味蕾自己說話！」

不過，這樣的回應不被網友接受，持續有留言表示：「好吃就可以抄襲嗎？好歹換個名字吧！」「尊重每個品牌的努力，然後認真的抄襲？」「不要臉的東西，抄襲的東西再好吃送我吃都不會吃，作弊仔還覺得自己一百分很驕傲嗎？」「還可以理直氣壯的要大家比較」、「抄別人的答案還振振有詞說自己比較優秀...真是大開眼界」。

必勝客粉專也在留言區再度回應。（擷取自必勝客粉專）

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