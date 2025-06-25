喜獲鎮宮之寶！中壢仁海宮建廟200週年 媽祖添1200萬火犀牛角掛飾

中壢仁海宮董事長王介禧（右）、江敏吉家族代表廖先生（左）為正殿媽祖佩戴「有求必應」火犀牛角掛飾。（記者李容萍攝）

2025/06/25 16:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮歡慶建廟200週年，在苗栗頭份收藏大批藏傳佛教文物及罕見法器的江敏吉家族，捐贈2件價值1200萬元刻有「有求必應」、「見者平安」字樣的珍貴火犀牛角掛飾，廟方今（25）日舉辦祈福儀式，分別佩掛於正殿媽祖、沉香媽祖金尊，盼為廣大信眾帶來更多福祉與庇佑平安健康。

江敏吉家族代表廖先生說，江敏吉原為桃園大溪人，2017年捐贈仁海宮一尊重達53公斤、高109公分、寬65公分千年沉香媽祖聖像，以及千里眼、順風耳金尊，這次再加贈合法收藏的火犀牛角掛飾，火犀牛能夠避邪，庇佑信眾健康，而正殿媽祖佩掛的掛飾雕刻「有求必應」的字樣，沉香媽祖殿則是手提刻有「見者平安」字樣。

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中壢仁海宮董事長王介禧說，這2件火犀牛角掛飾將成為仁海宮的鎮宮之寶，廣大信眾帶來更多的福祉與庇護。仁海宮非常榮幸能夠接受如此珍寶的捐贈，對江敏吉家族的慷慨之舉說由衷的感謝，相信這2件「有求必應」、「見者平安」火犀牛角掛飾，將為廣大信眾帶來更多的福祉與庇護。

王介禧也預告，仁海宮建廟200週年系列活動，除了日前與永源天后宮共同舉辦為期12天的天上聖母海巡，7月26日舉行「中壢媽、坐桃捷、看棒球」活動；8月2日在泰豐輪胎中壢舊廠地，每逢週末假期均有多項節目公演，包括親子娛樂、公益活動和美食饗宴，南非僑領張信誠並敬獻多場布袋戲表演，為建醮慶典活動暖場；也將與故宮博物院合辦郎士寧3D數位互動國畫展覽，邀請來自日本東京高圓寺的阿波舞團、泰國藝術團體來台精彩演出。

此外，12月13日到17日壓軸舉辦「仁海宮建廟200週年祈安五朝福醮慶典」，以答謝神明的庇護之恩，祈求風調雨順、五業興旺和地方平安。

中壢仁海宮建廟200週年，喜獲贈2件「有求必應」、「見者平安」火犀牛角掛飾。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮董事長王介禧（右）、江敏吉家族代表廖先生（左）為沉香媽祖佩戴中壢仁海宮沉香媽祖佩戴「見者平安」火犀牛角掛飾。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮沉香媽祖佩戴「見者平安」火犀牛角掛飾。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮歡慶建廟200週年獲贈「有求必應」、「見者平安」火犀牛角掛飾，25日辦理熱鬧的祈福儀式。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮建廟200週年系列活動，日前與永源天后宮共同舉辦為期12天的天上聖母海巡。（中壢仁海宮提供）

中壢仁海宮建廟200週年系列活動，日前與永源天后宮共同舉辦為期12天的天上聖母海巡。（中壢仁海宮提供）

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