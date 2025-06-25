被爆學術經歷造假 台大副校長廖婉君：不實指控將採取法律行動

台大副校長廖婉君被控自稱通訊方面的研究成果被納入國際標準實則不然，涉及學術經歷造假情節，而台大卻淡化處理相關疑慮，對此，廖婉君強調，未有違反學倫行為，且經台大學倫會審議釐清，對於不實指控將採取法律行動。（資料照）

2025/06/25 16:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大副校長廖婉君被控自稱通訊方面的研究成果被納入國際標準實則不然，涉及學術經歷造假情節，而台大卻淡化處理相關疑慮，對此，廖婉君強調，未有違反學倫行為，且經台大學倫會審議釐清，對於不實指控將採取法律行動。

廖婉君被指控長年對外聲稱其研究成果納入國際通訊標準，但查證國際標準文獻卻未發現相關紀錄，卻憑藉此經歷在學術領域不斷晉升、獲得傑出研究獎、電機電子工程師學會的最高榮譽，甚至出任台大副校長。

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廖婉君強調，自己未有違反學術倫理行為，媒體登載爆料內容均非事實。自己雖於111年間遭人不實檢舉學倫爭議，惟經數年調查，過程並經該國際標準組織現任副主席暨領域專家確認，終由台大學術倫理委員會於去年12月決議不構成違反學倫情事。

廖婉君指出，匿名者明知學倫爭議已經高度專業性之學倫會釐清，仍悖於客觀事證，惡意散布不實言論影響公眾輿論，嚴重侵害名譽權及人格權甚鉅，除嚴厲譴責蓄意散布不實言論之行為，也將採取一切法律行動捍衛學術聲譽及人格。

台大則回應，學倫相關調查多屬保密性質，校方對學倫案件完全依法規處理，對個案沒有評論，也不便對外說明。

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