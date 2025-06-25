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    便當節紀念品被爆「大陸製造」 台鐵認了：未來台灣優先

    王美惠質疑，為何台鐵公司發的小紀念品竟然是「大陸製造」？（記者吳亮儀攝）

    王美惠質疑，為何台鐵公司發的小紀念品竟然是「大陸製造」？（記者吳亮儀攝）

    2025/06/25 16:25

    〔記者吳亮儀／台北報導〕立法委員王美惠今天（25日）在立法院交通委員會質詢台鐵公司，針對台鐵公司在今年5月29日便當節記者會中發放的紀念品標示，竟寫「台灣設計大陸製造」，她強烈質疑並要求台鐵公司正視「產地標示」與「支持國貨」的重要性。台鐵公司也承諾未來優先選用台灣製造的商品。

    王美惠指出，台鐵公司近日舉辦活動，所提供的紀念品雖標榜「台灣設計」，但竟然標示為「大陸製造」，引發疑慮。她質詢為何標示為「大陸製造」，而非明確標示為「中國製造」？台鐵公司難道是要刻意矮化台灣國格？

    王美惠質問，台鐵相關標案是否原本就未要求國產製造？還是廠商當初承諾台灣生產，最終卻變成中國製造？呼籲政府機關應以實際行動支持國內廠商。台鐵這次的紀念品包包掛勾並非獨家專利技術的物品，製作也簡單，應優先選擇本地製造廠商，以創造本土就業機會與產業利潤，身為國營企業，更應帶頭支持MIT-台灣製造。

    對此，台鐵董事長鄭光遠當場承諾，未來相關紀念品將全面優先選用台灣製造，並強化標案管理與產地審查機制，避免類似情況再次發生。

    台鐵公司發送的掛勾小紀念品製造地竟標示為「大陸製造」。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司發送的掛勾小紀念品製造地竟標示為「大陸製造」。（記者吳亮儀攝）

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