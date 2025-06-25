板橋A.L Studio健身房7/1歇業 消保官呼籲消費者儘速申請退費

板橋「A.L Studio」健身房將於7月1日結束營業，消保官會同體育局要求業者提出更詳細說明及退費方式。（記者翁聿煌攝）

2025/06/25 16:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市消費者保護官6月中旬接獲多名消費者來電，位於板橋區板新路的「A.L Studio」健身房突然宣布7月1日結束營業，擔心已繳費用無法退費。為避免廣大消費者權益受損，消保官立即會同體育局到營業現場調查，要求業者提出更詳細說明及退費方式，解除消費者疑慮。

消保官指出，行政調查時發現仍有健身教練與學員進行一對一授課，值班店長說，A.L Studio健身房將營業到6月30日止，之後並不會再另尋他處開店，會全力協助有剩餘時數的學員以補課方式上完課程，但因健身教練人數僅剩3位，目前可以加開的補課時段均已額滿，他們會擬定退費申請書後公布退費方式，保障現有約100名學員的權利，消保官已當場請員工通知負責人儘速回覆後續退費方式與處理流程。

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消保官說，近日已收到業者提出的「退費申請書」，根據申請書內容，於6月30日前所剩餘效期內的健身課程堂數，將按照當時購買單堂課程價格乘以尚未使用的堂數，將於同年8月30日前匯入會員所提供的指定帳戶，整個退費流程辦理時間約需60個工作天，且必須由各個會員自行檢附本人的郵局或銀行帳號資訊，以利後續退款作業。

業者同時說，目前已透過各健身教練主動通知上課學員前來辦理退費手續，消保官也再次提醒業者，務必主動通知尚未前來辦理退費手續的會員，並且掌握申請退費人數與進度，如後續有相關變動務必於第一時間主動告知會員以善盡企業經營者的社會責任。

消保官呼籲有購買A.L Studio健身教練課程的消費者，務必儘早於業者6月30日結束營業前到現場辦理退費手續，同時留意業者近期於臉書、IG粉絲專頁所公告之訊息，如有任何疑問，也請利用通訊軟體直接與負責上課的教練聯繫或寄信到p052612988@yahoo.com.tw詢問。

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