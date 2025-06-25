漲價2天運量掉2％ 台鐵董座鄭光遠：營收大增24％「符合預期」

台鐵票價在23日調漲，運量跌了2%，但營收增加24%。（記者吳亮儀攝）

2025/06/25 16:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司從本月23日起調漲票價，平均漲幅26.8%。台鐵公司董事長鄭光遠今天（25日）表示，漲價至今看到運量大約減少2%，但是營收增加了24%，有符合預期，未來每1、2年會檢討一次票價定價機制。

立法院衛環委員會今天邀請台鐵董事長鄭光遠、高鐵董事長史哲做專案報告，鄭光遠被問及台鐵票價調漲等問題，會後接受媒體聯訪時表示，目前台鐵漲價的機制是越遠票價會遞減，因為台鐵的優勢是短程和中程，長程就要和高鐵做運具分工。

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鄭光遠說，未來每1、2年就會檢討像這樣的定價方式是否有符合台鐵公司的預期，他強調，這並非是要每1、2年就調漲票價，而是要檢討定價機制。他也指出，從23日調漲票價後，有看到運量掉了約2%，但是營收增加了24%，這有符合預期。

新自強號座椅難坐 預計2028年全面換新

另外，許多民眾抱怨台鐵新自強號EMU3000型的座椅很硬、不符合人體工學，非常不好坐，台鐵公司也有打算更換，並已經挑選出更適合的椅子。鄭光遠表示，預計今年底會先改裝一輛EMU3000型新自強號列車，並有為期2到3個月的體驗期，若狀況不錯，會陸續改造其它輛EMU3000型列車，預計在2028年全數改裝完成。

台鐵公司預計年底改裝一輛EMU3000型新自強號列車的座椅。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司董事長鄭光遠25日出席立法院交通委員會就「交通部觀光署、國營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，並備質詢。（記者塗建榮攝）

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