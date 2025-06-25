中埔推森林溫泉步道 年底完成資源可行性評估

立委蔡易餘（右三）、陳冠廷（右一）與中埔鄉長李碧雲等昨現勘澐水溫泉。（蔡易餘服務處提供）

2025/06/25 16:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉有得天獨厚的泥漿溫泉，中埔鄉公所推動在沄水村沄水國小一帶，結合林業試驗所林地，打造森林溫泉療癒步道，西拉雅國家風景區管理處今年初發包規劃案，預計今年底前完成資源可行性評估。中埔鄉公所24日辦理會勘，立委蔡易餘、陳冠廷現勘後表示，將全力爭取中央資源支持，打造嘉義台3線的「森林溫泉步道」。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍、蔡易餘、陳冠廷、中埔鄉長李碧雲等人，與縣府水利處代表實勘中埔沄水地區，評估泥漿溫泉與森林資源整合可行性。

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許主龍說，立委陳冠廷去年在交通委員會質詢時提出此案，就立即辦理「中崙澐水溪溫泉周邊遊憩區規劃案」，今年初已發包，進行資源可行性評估，預計今年底前完成相關評估。

陳冠廷表示，他將持續爭取中央資源支持，同步改善沄水國小後方森林步道、林試所與沄水溪周邊設施，結合自然場域與溫泉文化，發展「森林×溫泉」的全新療癒觀光體驗，讓中埔成為國內外旅客放鬆身心、親近大自然的首選旅遊地。

「鑽吧！寶貝，鑽吧！And I mean now！」立委蔡易餘引述美國的選舉口號強調，這次踏勘的泥漿溫泉，就位於台3線旁，相較過去地點，腹地廣且位置明顯，此次鑽探點湧出的泉水溫度達60度，泥漿濃度極高，雖還未全部挖開，已發現7、8個以上泥漿湧泉，泉質與湧量甚至優於關子嶺。

蔡易餘表示，中埔沄水台3線沿線擁有豐富珍貴的森林資源，若能與泥漿溫泉結合，將有潛力打造成屬於嘉義的「森林溫泉步道」，成為融合自然療癒與在地特色的觀光新亮點。

鄉長李碧雲指出，中埔鄉中崙溫泉特定區，擁有全球稀有的泥漿溫泉資源，然而中崙村地勢不穩，常發生土石流、崩塌災情，土地開發受限制，此次希望在同樣位於台3線的沄水村，結合林試所森林，希望推動打造可泡溫泉、享受森林浴的療癒寶地。

嘉義縣中埔鄉公所規劃推動澐水溫泉結合林業試驗所森林資源打造療癒基地，昨邀集西拉雅國家風景區管理處長許主龍等人現勘。（蔡易餘服務處提供）

中埔鄉澐水地區有稀有的泥漿溫泉。（蔡易餘服務處提供）

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