夏天來了！ 竹市推玩水去處全攻略

暑假即將到來！新竹市府推夏日玩水去處全攻略，包括市府前廣場的噴水也即將開放。（記者洪美秀攝）

2025/06/25 16:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕暑假及夏天即將到來，新竹市哪裏可玩水？市府推出「新竹山湖海」親水版圖全攻略，有青草湖的SUP立式划槳，也有南寮旅客服務中心的親子沙灘，更可到古蹟取水口玩水，市府前廣場也即將開放噴水，邀市民及小朋友來場親水夏日清涼秀。

市府城銷處表示，青草湖是竹市的天然湖泊，也是夏季玩水放鬆的熱門景點。包括可搭乘造型可愛的天鵝船悠遊湖面，也能體驗立式划槳（SUP），在沁涼的湖面上盡情揮灑汗水。湖畔則有環湖步道，適合親子散步、慢跑與單車遊覽，更是結合山線生態與休閒活動的最佳親水基地。

請繼續往下閱讀...

而位在公道五路兒童探索館旁的「新竹水道取水口展示館」，結合歷史古蹟，也有可玩水的親水文化場域，2011年被指定為市定古蹟後，經市府整修以展示館新貌重生，除保留原始建築風貌，結合AR科技與五大主題展區，展示館外也有戲水池、水畫牆與小型攀岩場，是親子同樂與學習的絕佳場域。另南寮旅客服務中心旁的親子沙灘，已從5月起到9月底免費開放，每日上午10時至下午5時（每週一與週五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全），歡迎親子共遊、玩水玩沙。親子沙灘戶外有戲水池與沙坑，室內也有觀景平台、大型溜滑梯，無論遮陽納涼、野餐放電皆宜。

城銷處表示，暑假即將到來，邀市民及親子夏日來趟「新竹山湖海」親水之旅，來新竹「FUN水一夏」，體驗沁涼夏日清涼遊。

暑假即將到來！新竹市府推夏日玩水去處全攻略，包括青草湖也有天鵝船及立式划槳等親水活動。（記者洪美秀攝）

暑假即將到來！新竹市府推夏日玩水去處全攻略，其中南寮旅遊中心旁的親子沙灘是夏日玩水首選。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法