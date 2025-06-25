南市18校暑期愛心營養午餐持續11年 7/1起開始供餐

南市安平和南區18校「寒暑假弱勢學童免費營養午餐資助計畫」，7月1日起開始供餐。（記者蔡文居攝）

2025/06/25 15:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市中小學下週開始放暑假，為了讓弱勢家庭學童的營養午餐不斷炊，台南市康黃金慈善愛心協會等多個民間團體與南市議員林美燕合辦「寒暑假弱勢學童免費營養午餐資助計畫」，今年已邁入第11年，這次計畫共募集121萬元，提供南市安平、南區等18校、396位學童午餐便當，將從7月1日起至8月29日，供餐44天。

市議員林美燕及各資助團體、受助學校，今天在南市議會召開記者會，宣布計畫今年續辦，並希望各校提醒申請的學生準時領餐。

請繼續往下閱讀...

林美燕表示，參與的團體包括南市婦女聯合會、中華九紫慈善會、康黃金慈善愛心協會及安平會、永康會，長年支持「寒暑假弱勢學童免費營養午餐資助計畫」，11年始終如一提供捐助費用，台南市惜福慈善協會今年也加入行善。今年因物價上漲，所需經費高達121萬元，除了慈善團體加碼贊助外，包括個人小額捐助，金額從500元至10萬元不等，才能克服困難，感謝來自社會各界的愛心資助。

這次受資助對象，包括南寧高中，新興、大成、金城、安平國中和新興、日新、永華、喜樹、省躬、龍崗、志開、安平、億載、新南、石門國小和西門實小、億載國小漁光分校等供18校的弱勢和邊緣戶學生，從7月1日起至8月29日，共44天，4個領餐據點自每天上午11:30至12:30由志工限時提供服務。南市教育局科長李湘茹說，本計畫的愛心便當菜色豐富僅須70元，可說是不可思議，希望列席的各校校長提醒申請的家長和學生，記得領餐不要浪費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法