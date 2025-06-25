為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園景福宮人行道工程纜線改臨時明線 民眾遭絆倒摔斷門牙、腦震盪

    民眾遭纜線絆倒，全身多處挫傷、門牙斷裂且有腦震盪情形。（議員黃瓊慧提供）

    民眾遭纜線絆倒，全身多處挫傷、門牙斷裂且有腦震盪情形。（議員黃瓊慧提供）

    2025/06/25 16:32

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大廟景福宮持續進行周邊人行步道改善工程，近日發生民眾遭纜線絆倒，身上多處挫傷、門牙斷裂，且有腦震盪情形，經查纜線屬於警方租賃式天羅地網，承包商中華電信表示，因人行道施工造成線路毀損，先採用臨時明線避免影響監視器運作，獲報後第一時間已將線路撤除，並連繫關懷受傷民眾，將全力協處後續事宜。

    桃園市議員黃瓊慧接獲陳情指出，民眾於6月23日凌晨3點多，行經大廟前人行道，遭地上一條纜線絆倒，造成身上多處挫傷、門牙斷裂，回家後頭非常痛、講話變緩慢，經醫師診斷為腦震盪震後群，質疑桃市府施作人本交通工程，卻未把電線收納好，導致民眾摔倒受傷，另有民眾反映21日也曾發生相同狀況，遭纜線絆倒膝蓋瘀青，打到派出所通報，派出所說是市府工程，沒想到隔好幾天還沒有處理好，遺憾又有人受傷。

    經查該纜線屬於警方租賃式天羅地網，承包商中華電信表示，獲報後第一時間即完成現場線路撤除，排除安全疑慮，也已主動聯繫關懷受傷民眾，並將全力協處後續事宜，確保其得到妥善照護；而線路外露主要是因景福宮周邊人行道施工造成線路毀損，為配合市警局重要路口監控功能正常運作，守護公共安全與交通秩序，經市警局協調後先採用臨時明線工法施作，待人行道施工完成後再行下地埋管，對於造成民眾絆倒深感歉意，將以更嚴謹的態度提升服務品質與公共安全標準。

    桃園大廟景福宮前人行道外露的纜線，經查是警方天羅地網設備，承包商於事發後撤除。（議員黃瓊慧提供）

    桃園大廟景福宮前人行道外露的纜線，經查是警方天羅地網設備，承包商於事發後撤除。（議員黃瓊慧提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播