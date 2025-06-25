桃園景福宮人行道工程纜線改臨時明線 民眾遭絆倒摔斷門牙、腦震盪

民眾遭纜線絆倒，全身多處挫傷、門牙斷裂且有腦震盪情形。（議員黃瓊慧提供）

2025/06/25 16:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大廟景福宮持續進行周邊人行步道改善工程，近日發生民眾遭纜線絆倒，身上多處挫傷、門牙斷裂，且有腦震盪情形，經查纜線屬於警方租賃式天羅地網，承包商中華電信表示，因人行道施工造成線路毀損，先採用臨時明線避免影響監視器運作，獲報後第一時間已將線路撤除，並連繫關懷受傷民眾，將全力協處後續事宜。

桃園市議員黃瓊慧接獲陳情指出，民眾於6月23日凌晨3點多，行經大廟前人行道，遭地上一條纜線絆倒，造成身上多處挫傷、門牙斷裂，回家後頭非常痛、講話變緩慢，經醫師診斷為腦震盪震後群，質疑桃市府施作人本交通工程，卻未把電線收納好，導致民眾摔倒受傷，另有民眾反映21日也曾發生相同狀況，遭纜線絆倒膝蓋瘀青，打到派出所通報，派出所說是市府工程，沒想到隔好幾天還沒有處理好，遺憾又有人受傷。

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經查該纜線屬於警方租賃式天羅地網，承包商中華電信表示，獲報後第一時間即完成現場線路撤除，排除安全疑慮，也已主動聯繫關懷受傷民眾，並將全力協處後續事宜，確保其得到妥善照護；而線路外露主要是因景福宮周邊人行道施工造成線路毀損，為配合市警局重要路口監控功能正常運作，守護公共安全與交通秩序，經市警局協調後先採用臨時明線工法施作，待人行道施工完成後再行下地埋管，對於造成民眾絆倒深感歉意，將以更嚴謹的態度提升服務品質與公共安全標準。

桃園大廟景福宮前人行道外露的纜線，經查是警方天羅地網設備，承包商於事發後撤除。（議員黃瓊慧提供）

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