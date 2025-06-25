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    「新北新創之星」前10強揭曉 9/23決賽爭冠軍

    參賽團隊表現亮眼，充分展現新創產業在AI與綠能永續兩大領域的發展潛力與商業化可能性。（圖為羅賓斯科技股份有限公司CEO林奕帆）

    參賽團隊表現亮眼，充分展現新創產業在AI與綠能永續兩大領域的發展潛力與商業化可能性。（圖為羅賓斯科技股份有限公司CEO林奕帆）

    2025/06/25 14:57

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」將於9月23日登場，經過72組新創團隊角逐，最終選出前10強進入決賽，並進入創投專業輔導階段。新創之星們將在決賽當天爭取總獎金30萬元與為期3個月的創投陪跑資源。

    新北市青年局長邱兆梅表示，「VentureStar新北新創之星挑戰賽」結合創業競賽與輔導加速機制，以「AI人工智慧」與「綠能永續」兩大概念為主題，號召全台新創團隊參賽。她強調，這是一個由新北公私協力串接資源、引領新創落地的創業加速平台。

    中華民國創業投資商業同業公會秘書長謝睿哲指出，本次挑戰賽將創投陪跑機制落實於競賽全程，協助團隊在實戰中學習與提升。Pitch Day也促成新創團隊與創投評審的直接交流，不僅讓創業者深入了解投資人視角，也累積了更多市場第一手經驗。

    青年局說明，前十強團隊分別有，入選「AI人工智慧組」的大橡科技、毫米波科技、應援科技、點唐科技、羅賓斯科技；入選「綠能永續組」的加加減減公司、恰口科研企業、處鋰科技、歐姆佳科技、擁樂數據公司。

    不只前10強有一對一輔導，青年局指出，將開設10場創業課程。邀請實戰導師分享募資成功關鍵、財務規劃與企業估值、國際市場拓展等主題，所有參與Pitch Day的團隊皆可免費參加。

    「2025 VentureStar新北新創之星挑戰賽」吸引來自全台72組優秀新創團隊報名，最終選出10強團隊進入決賽舞台（圖為AI場次）

    「2025 VentureStar新北新創之星挑戰賽」吸引來自全台72組優秀新創團隊報名，最終選出10強團隊進入決賽舞台（圖為AI場次）

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