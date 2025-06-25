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    廢材變黃金 林試所成功自台灣肖楠枝條萃取精油

    人工林許多樹種為台灣特有種台灣肖楠。（林試所提供）

    人工林許多樹種為台灣特有種台灣肖楠。（林試所提供）

    2025/06/25 15:09

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林試所從台灣肖楠修枝後的枝葉成功萃取出精油，讓過去只能棄置或焚燒的枝材搖身一變成黃金，林試所表示，萃取出的台灣肖楠精油的關鍵活性成分鐵銹醇（Ferruginol），展現出極佳抗菌及抑制酪胺酸酶（美白關鍵酵素）能力，為天然化妝品與功能性保養品原料帶來新選擇。

    農業部林保署營造的人工林中，不少樹種是台灣特有種台灣肖楠，林試所指出，台灣肖楠會需要定期修剪枝葉，過去這些枝葉修剪後通常都是直接棄置林中，或者作為焚燒資材，林試所團隊針對修枝產生的葉與枝條，透過水蒸餾法成功萃取精油。

    林試所表示，台灣肖楠葉部精油的萃取量較高，但枝條精油含有的抗菌與抗氧化力都更出色，針對引發皮膚疾病的五種常見病菌如金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌與白色念珠菌，枝條精油能在每毫升125μg濃度下抑制其生長，並於每毫升250μg濃度下完全殺菌，效力驚人。

    不僅殺菌能力優越，林試所指出，台灣肖楠枝條萃取的精油關鍵活性成分鐵銹醇（Ferruginol）展現出極佳抗菌及抑制酪胺酸酶（美白關鍵酵素）能力，相關研究登上國際研究期刊《Natural Product Communications》，備受學術界肯定。

    林試所表示，相關技術已準備移轉給業界，盼更進一步帶動綠色循環經濟，也讓人工林台灣肖楠可更進一步全材應用。

    林試所團隊利用水蒸餾法萃取台灣肖楠枝葉精油。（林試所提供）

    林試所團隊利用水蒸餾法萃取台灣肖楠枝葉精油。（林試所提供）

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