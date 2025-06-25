爭設科學實驗高中 苗縣進行可行性評估

圖為之前苗栗家長成立設立實驗高中促進會畫面。（資料照）

2025/06/25 15:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕自從苗栗縣被列入行政院核定列入大矽谷計劃後，除苗栗縣政府爭取設置苗栗科學實驗高中，加上苗栗縣竹南科學園區所在地竹南鎮與鄰近的頭份市人口持續增加，不少家長也成立促進會爭取設立，相關議題持續引起關注。苗栗縣政府教育處表示，目前正因應中央要求進行設置實驗高中可行性評估，等待結果出爐將送交中央。

苗縣府教育處指出，除了持續向國科會爭取設校目標，也會請專業團隊評估，是否利用縣有地設置等方案。苗縣府教育處也統計，除了在位於苗栗縣內的竹南科學園區、銅鑼科學園區與國家衛生研究院等重要科學基地上班的員工人數超過4000人，苗栗縣民在新竹科學園區工作者也達3000人，人數未來因應大矽谷計畫也會持續增加。

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另外，除了頭份國中校舍不足增建教室因應需求，同樣位於頭份市的建國國中因新學年度增加6班，校方應急也蓋組合屋做為教室使用，苗栗縣教育處認為，包括在科學園區上班的家長人數多與頭份市陸續有國中因校舍空間不足無法因應增加的新生人數，凸顯設置實驗高中需求。

不少在科學園區工作的家長也認為，未來園區擴建將引進更多廠商及員工，園區員工子女就學需求持續增加，加上新竹地區房價不斷上揚，相對竹南、頭份房價較低，外溢搬遷至苗栗的人口持續增加，例如頭份市與竹南鎮人口持續增長，也高居苗縣前2名皆為佐證。

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