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    陳世軒曝中央欲開會討論重機停機車格 新北8月試辦計劃暫仍照辦

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    2025/06/25 15:36

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市交通局預計自8月起擇定2個行政區試辦大型重型機車（簡稱重機）開放停路邊機車格，市議員陳世軒今（25）日在總質詢中批評，市府12日才告知他現階段無開放計畫，僅隔幾天就倉促轉彎，且13日交通部通知地方開會討論開放重機停機車格的會議通知，試問若中央要主導，新北後續試辦計劃如何處理？交通局長鍾鳴時表示，中央確定之前，新北照辦。

    陳世軒說，他曾以台北、台中市特定路段試辦重機停機車格為例，質詢市府盼新北「與時俱進」，但交通局書面回覆明確表示「全面開放須中央修法」、「設置重機專用格為主」、「以台北市試辦經驗成效不佳為由，不建議開放」，豈料總質詢期間他黨議員質詢，交通局突然改口說8月試辦，試問交通局作為拒絕理由的困難是否都已排除？

    陳世軒認為，他爭取的是「選擇性試辦」，交通局卻以「全面開放」討論聲稱執行困難，還引用台北市重機停車率低、沒斜放兩格車格作為不開放的理由，卻忽略了這正說明重機開放停一般機車格不會造成實質排擠，直停一格就夠；他樂見市府願呼應民意修改政策，但不能看黨辦事，中央既已通知地方開會討論，若中央後續拍板主導，市府試辦計劃如何處置？

    鍾鳴時指出，在中央確定政策之前，新北市會持續辦理試辦計劃。

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