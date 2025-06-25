迎玉皇大帝天貺日出巡 永康凌霄寶殿祭出招財、補運、祈福妙招

天眖日結合虎爺誕辰，武龍宮推出袖珍型八仙綵，以及金寶蛋，讓信眾招財、補運、祈福。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/25 15:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕相傳農曆6月初6是天貺日，玉皇大帝下凡人間，台南永康知名的凌霄寶殿武龍宮策辦祭典活動，並結合武財神坐騎下壇將軍的誕辰，推出摸虎爺、吃金蛋、求八仙綵等活動，讓信眾祈福、補運、招財、去煞、保平安。

今年的農曆6月6日在下週一，武龍宮將舉行天貺節祭典活動，主委王大明表示，信眾可先以疏文、補運金向到凡間出巡的玉皇大帝參拜，稟報自己的祈願，虔誠祝禱，求心想事成。

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王大明說，接著可到玄武上帝擲筊乞求八仙綵，採袖珍型設計，屋裡、車內、財位或辦公桌等都可擺設，是特別又實用的文創小物。

王大明提到，當天也是虎爺的誕辰，會迎請上供桌，讓信眾觸摸，取諧音，求福氣，廟方還準備了金寶蛋，撥去外皮，有脫殼之意，象徵否極泰來，厄運去、好運到。

王大明指出，當天舉行傳統祭典，設有點「通天香」的祈願儀式，代表心願直達玉皇大帝，並邀請三壇法師於廟埕主持「七星平安橋」，祭改、補運﹑消災、解厄。

王大明強調，希望將傳統宗教與現代創意接軌，號召年輕人多參與，未來也會持續深耕地方信仰文化，並發揮公益力量，讓廟會節慶更具意義。

天眖日當天也虎爺誕辰，武龍宮一起舉辦祭典。（記者吳俊鋒攝）

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