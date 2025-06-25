長者上下樓不再難！萬華老公寓加裝20座電梯助行動不便住戶

立委吳沛憶、議員劉耀仁、都發局都更處副總工程師傅舜華、建築師劉士傑、蕭設計師、住戶代表及大理派出所等陪同參與台北市萬華區大理街160巷22弄13、15、17、19號兩座電梯開工典禮。（記者劉詠韻攝）

2025/06/25 15:29

〔記者劉詠韻／台北報導〕萬華區大理街擁有40年歷史的五層樓老舊公寓，社區共200戶，不少人已邁入高齡，甚至有80、90歲長者因行動不便、下樓艱難，住戶迅速達成共識，決定加裝電梯。社區陸續規劃興建20座外掛式電梯，預計農曆年後完工啟用。台北市都更處表示，自去年放寬補助條件後，申請件數明顯增加，較過去成長近一倍。

申請案多為老舊公寓，其中部分為群聚式基地，例如8號、9號基地，這類建物為一筆土地上設有多棟建築，須取得過半數地主同意才能申請建築許可，相對整合難度較高。絕大多數加裝電梯採外掛式電梯的設計，通常設置於樓梯間側邊或轉角空間，例如大安區「恩寓公寓」案例，就是結合外牆皮與樓梯間轉角安裝，如「T+社區」也已規劃於5個樓梯間外側設置電梯。

請繼續往下閱讀...

此外，由於基地地下涉及高鐵與台鐵路線，屬鐵道局管制區，施工必須通過審核並打設鋼樁，加上位於紅色土地液化區，設計與施工極為困難，周邊開發案皆須取得高鐵單位核可，原需兩個月流程，後來則簡化為一週內取得同意。

都發局都更處副總工程師傅舜華指出，雖然申請案件數每年穩定成長，但住戶整合過程漫長，因此成效並未當年宣導就能立即反映，但隨著數年前強化宣傳後，近兩年申請明顯增加，今年已突破20件，較過往平均10至15件顯著成長。他補充，補助並未件數上限，但會依年度預算編列辦理，目前尚未出現預算用罄情況，民眾仍可持續提出申請。

社區居民代表陳金耀坦言，整合過程遭遇最大的阻力多數來自一、二樓低樓層住戶，常見情況包括認為自己用不到電梯，無意願配合，或擔心電梯設置會影響隱私或日常空間使用，甚至有些一樓住戶已將室內空間改為客廳或外推空間，不願配合拆除調整，導致申請卡關。

都更處表示，補助金額會依情況提高，針對特定地區會進行策略性規劃，主要依據區域是否老舊、重建難度高等因素，屬於重建困難地區，將以整建維護方式推動，並列入策略性更新範圍，目前並未設定固定年度檢討週期，但都更處會持續滾動檢討調整。

社區陸續規劃興建20座外掛式電梯，預計農曆年後完工啟用。（陳金耀提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法