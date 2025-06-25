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    管碧玲：每年1億元推海洋素養教育 讓孩子愛護海洋

    海洋委員會主委管碧玲表示，今年起每年投入1億元培育海洋素養教育。（記者盧賢秀攝）

    海洋委員會主委管碧玲表示，今年起每年投入1億元培育海洋素養教育。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/25 15:27

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕包括國立海洋科技博物館等5大社教場館，今天在海科館共推OSS（海洋科學序列）教材，海洋委員會主委管碧玲表示，今年起每年投入1億元推動OSS海洋素養教育，透過這套啟發性的教材與社教場館協力，推動全民海洋素養教育，讓孩子開始認識海洋、愛護海洋。

    海洋委員會國家海洋研究院今天在國立海洋科技博物館舉辦「建構社教場館推動海洋科學序列OSS 計畫」成果發表會，串連全台5所大社教場館，包括國立海洋科技博物館、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、Xpark、花蓮遠雄海洋公園，導入系統化的OSS課程資源，包括館所教學設計、行動教具開發與外展教學等多元面向。

    管碧玲則是表示，這套教材透過啟發性教學，讓孩子們學習如何思考，透過實驗、探索、操作、驗證等方式，讓3年級到8年級的孩子們，學習海洋相關的素養，並試圖找出解決問題的方式，為台灣培育更多懂海、愛海、護海的公民。今年開始有4年的中長期計畫，每年投入1億元推廣OSS海洋素養教育，首波培育200名種子老師。

    國海院長陳璋玲表示，目前先透過5大場館推動OSS全民海洋科學序列教育，希望未來能夠有更多的不同公家、民間場館能夠共同加入這個行列。

    今天現場也設有闖關體驗活動、各場次海洋科學教案展示等，吸引近300位師生與民間團體參與，現場熱鬧非凡。

    海洋委員會主委管碧 （左二）參觀闖關活動（記者盧賢秀攝）

    海洋委員會主委管碧 （左二）參觀闖關活動（記者盧賢秀攝）

    海洋委員會與五大社教管共同推動海洋素養教育。（記者盧賢秀攝）

    海洋委員會與五大社教管共同推動海洋素養教育。（記者盧賢秀攝）

    海洋委員會主委管碧玲參觀海科館的潮境珊瑚保種中心。（記者盧賢秀攝）

    海洋委員會主委管碧玲參觀海科館的潮境珊瑚保種中心。（記者盧賢秀攝）

    各社教單位今天在現場舉辦闖關活動。（記者盧賢秀攝）

    各社教單位今天在現場舉辦闖關活動。（記者盧賢秀攝）

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