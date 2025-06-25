桃市7月起加重處罰6項破壞環境衛生行為 最高裁罰6000元

桃園市環保局今年7月起針對6大類破壞環境衛生的行為將加重罰則，包括亂丟菸蒂、亂丟垃圾、亂吐檳榔汁等。（環保局提供）

2025/06/25 14:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市環保局今年7月起針對6大類破壞環境衛生的行為將加重罰則，罰鍰金額可達現行的3倍，並視污染危害程度裁處最高新臺幣6000元，其中，高居裁罰之冠的亂丟菸蒂，以及亂丟垃圾占用道路等，都將提高罰鍰至3600元。

環保局表示，從重裁罰的違規行為，包括「未清理家畜在公共場所便溺」、「垃圾未依規定排出或隨意棄置」、「亂吐檳榔汁及口香糖」、「亂丟菸蒂」、「於路旁或屋外曝曬、堆置影響環境整潔之物」，以及「污染地面、水溝、牆面等土地定著物」等6類，依違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則從嚴處分，最低罰鍰自1200元調升為2400元至3600元，並視污染與危害程度裁處最高6000元罰鍰，希望以實質嚇阻違規行為。

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環保局長顏己喨表示，統計去年裁罰亂丟一般廢棄物案件中，民眾亂丟菸蒂即占4成，高達2855件，今年1至4月亦有604件，顯示此類行為甚需嚇阻，7月起將提高罰鍰至3600元，以有效遏止亂丟情形，另針對垃圾未依規定排出或隨意棄置行為，無論是垃圾袋、資源回收物，甚至大型廢棄家具，若佔用公共空間或破壞市容，亦將加重裁罰至3600元。

環境管理處長張書豪指出，家畜在公共場所便溺未清為民眾常見檢舉案件，另於路旁或屋外曝曬、堆置影響環境整潔之物品行為，不僅妨礙觀瞻，也常造成鄰里糾紛與道路安全問題，同樣列為重點取締對象，至於亂吐檳榔汁、口香糖，以及污染地面、水溝、牆面等定著物，因清理不易、成本高昂，影響行人安全與城市形象，環保局將一律開罰至2400元以上。

桃園市環保局今年7月起針對6大類破壞環境衛生的行為將加重罰則，包括亂丟菸蒂、亂丟垃圾、亂吐檳榔汁等。（環保局提供）

桃園市環保局今年7月起針對6大類破壞環境衛生的行為將加重罰則，包括亂丟菸蒂、亂丟垃圾、亂吐檳榔汁等。（環保局提供）

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