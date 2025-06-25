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    融入阿美族元素 台東三仙國小幼兒園將重建

    台東縣三仙國小幼兒園及老舊校舍將改建，今辦動工典禮。（記者黃明堂攝）

    台東縣三仙國小幼兒園及老舊校舍將改建，今辦動工典禮。（記者黃明堂攝）

    2025/06/25 14:00

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣三仙國小幼兒園及老舊校舍將改建，今天進行拆除動工儀式，總經費達1569萬餘元，將以「童夢無限」為核心構想重建，為部落幼兒打造一座安全、溫暖又富創意的學習環境。

    縣政府教育處表示，三仙國小原校舍經耐震評估不符安全標準，須進行拆除重建，工程已於3月完成決標，前期協調及家長說明均順利完成。新建幼兒園設計採用架高建築，設置空中走廊，結合柔和色調與自然景觀，展現充滿童趣與探索性的空間氛圍。

    今天的動土典禮包括縣府教育處長蔡美瑤、部落耆老、家長與全校師生共襄盛舉，現場由寶抱鼓隊與幼兒園小朋友表演揭開序幕，並由部落頭目以傳統儀式為新園舍祈福，象徵文化與教育的融合，共創社區參與典範。縣長饒慶鈴感謝部落與家長的支持，讓這項工程凝聚社區力量，一同為孩子們的未來努力。教育處長蔡美瑤也表示，透過社區參與與尊重文化，能讓教育更貼近在地、扎根更深。

    縣府教育處補充說明，完工後的新園舍將進一步融入阿美族文化元素，發展具地方特色的課程與環境，打造文化與教育並進的典範園舍，引導幼兒從小建立文化認同與學習熱情。

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