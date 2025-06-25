讓愛傳下去！ 準特教師8月才領薪 回基隆明德國中捐半薪照顧學子

基隆市明德國中代理特教教師郭成岳今天（25日）早上到總務出捐款2萬3000元，充實學校教育儲蓄戶。（記者俞肇福攝）

2025/06/25 14:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市明德國中代理特教老師郭成岳，今天（25日）一早走進平日上課的總務處，找出納組長盧德華說：「盧姊，我考上台北市正式特教老師，我要捐出第一個月薪水的半薪2萬3000元，給明德國中教育儲蓄戶」！郭成岳本想低調捐獻，卻因為總務主任王純淳告知校長徐仁斌而曝光，徐仁斌說，謝謝郭成岳給了明德國中師生最好的品德教育，「受人點滴之恩，當報之湧泉」！成為明德校園最美的風景。

87年次的郭成岳回憶說，他讀桃園忠貞國小時，校長黃辛材鼓勵融合教育，班上有位特教生坐輪椅，口語表達不甚清楚，但是在校長與導師鼓勵下，班上學生給予協助；另外，就讀龍岡國中時，班上女導師張瓊分鼓勵協助身心障礙朋友。青少年時期求學階段與特教生互動經驗，看到特教生臉上的喜悅，讓想要當老師幫助特教生的想法，早就在他心裡萌芽。

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大學聯考時，國立彰化師範大學特教系是自己第一志願，一度以為特殊教育只要充滿愛心與耐心就能勝任，殊不知就讀後，才驚覺更多時候需要專業知識支撐，與策略方法應對；他回憶說，正當自己大一入學後，為生活費捉襟見肘時，接到大學教授賴翠媛電話，想請他當助理，每個月約4000元津貼，他從大一當助理，一直到大四畢業，後來才知道老師不願傷害他自尊，變相金援資助。

郭成岳表示，或許因為父母在他幼年時離異，他深深知道自己在幼年到青春期階段，遇到問題的無助，讓他對國中生特別有感覺；他現在是明德國中代理特教老師，正就讀國立台灣師範大學特殊教育研究所。2024年參與基隆特教老師考試失利，感謝徐仁斌給他機會，讓他去資源班服務，感謝特教組的同仁不斷鼓勵，感謝王純淳分享她應考經驗。

郭表示，回想自己這一路上，受到許多貴人的照顧，讓他一步一步走上特教老師這條路，更走出2024年應考失利的陰霾，順利考上特教老師圓夢；他考前到基隆市忠二路慶安宮拜拜許願，如果順利考上北市特教老師，他要把第一個月薪水拿出一半，捐給明德國中教育儲蓄戶，幫助需要幫助的孩子。一旁的徐仁斌拍拍郭成岳的肩膀笑說，「在教育的路上，有這樣的熱血夥伴，讓我們感到驕傲與希望。」

基隆市明德國中代理特教教師郭成岳今天（25日）一如往常教學，圖為他指導學生學習使用烘焙設備烤鬆餅。（記者俞肇福攝）

基隆市明德國中代理特教教師郭成岳今天（25日）早上到總務出捐款2萬3000元，充實明德國中教育儲蓄戶，照顧明德學子。（記者俞肇福攝）

基隆市明德國中代理特教教師郭成岳指導學生學習使用烘焙設備烤鬆餅。（記者俞肇福攝）

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